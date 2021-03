Tesla accepta plata in Bitcoin. Cat costa masinile lui Elon Musk in criptomoneda

Cat costa masinile Tesla in Bitcoin

Al doilea cel mai bogat om din lume este deja cunoscut pentru investitia facuta in ianuarie si pe care a anuntat-o la inceputul lui februarie, cea de achizitie de Bitcoin in valoare de 1,5 miliarde de dolari. Raportul anual al Tesla, cel pe care l-a inaintat si SEC, nota ca o astfel de decizie a fost luata si va continua."Detinem si vom achizitiona active digitale care ar putea fi subiectul unor volatilitati de pret in piata, cu riscuri de pierderi unice. In ianuarie 2021, ne-am actualizat politica investitionala pentru a furniza mai multa flexibilitate in viitoarele deversificari de portofoliu si pentru a ne maximiza veniturile care nu trebuie sa fie neaparat in cash pentru a ne oferi o lichiditate sporita", se arata in raportul anual al Tesla.Documentul Tesla vorbeste si despre deciziile pe care Consiliul de Administratie le va lua."Ca parte a politicilor noastre, asa cum au fost aprobate de Comitetul de Audit al Consiliului de Administratie, vom putea investi o parte din aceasta rezerva de cash in anumite active alternative de rezerva care ar putea include si active digitale, lingouri de aur, fonduri de investitii in aur si alte active pe care le vom preciza in viitor", se mai anunta in raport.Daca ne uitam pe site-ul Tesla, vom vedea ca cel mai ieftin model de masina este Modelul 3, care are un pret de start de 37.990 de dolari. La pretul actual al Bitcoin, adica undeva la peste 52.000 de dolari, inseamna ca aceasta masina poate fi a dumneavoastra pentru numai 0,72 de Bitcoin.De asemenea, Modelul Y, cel de 7 locuri, costa 49.990 de dolari, adica 0,95 Bitcoin, in timp ce modelul S, ajunge la un pret de 79.990 de dolari, ceea ce inseamna ca va trebui sa desfaceti mai larg portofelul electronic si sa platiti 1,52 Bitcoin, adica de peste doua ori mai mult decat cel mai ieftin model al Tesla.Mai este si modelul X, cel mai scump din gama de masini electrice ale lui Elon Musk, aceasta avand in pret de start de peste 88.000 de dolari sau, in Bitcoin - 1,68 BTC.