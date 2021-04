Tesla, supusa unor presiuni sporite din partea autoritatilor chineze. Totul a pornit de la un protest al unei cliente nemultumite

Criticile aduse Tesla in China, care genereaza 30% din vanzarile globale ale companiei americane si unde fabrica masini la fabrica sa din Shanghai, au survenit in contextul tensiunilor dintre Statele Unite si China si al boicoturilor suferite si de alte companii straine.Luni, o clienta nemultumita s-a urcat pe un automobil Tesla la salonul auto de la Shanghai, in semn de protest fata de modul in care compania ii gestioneaza plingerile legate de functionarea necorespunzatoare de franelor, provocand o furtuna pe platformele de socializare si implicarea autoritatilor de reglementare si a presei de stat.Miercuri seara, autoritatea de reglementare a pietei din China a cerut Tesla sa asigura calitatea produselor sale in tara, in timp ce agentia de presa Xinhua a afirmat ca scuzele Tesla "nu sunt sincere".Tesla a refuzat sa comenteze, dar a afirmat intr-un comunicat ca va transmite date referitoare la incidentul cu franele la autoritatile de reglementare.In videoclipurile de la expozitia auto de luni, care au devenit virale, o femeie care purta un tricou inscriptionat cu cuvintele "Franele nu functioneaza" a strigat acuzatii similare, in timp ce personalul si securitatea s-au straduit sa restabileasca calmul.Tesla a cerut marti scuze consumatorilor chinezi pentru ca nu a rezolvat plangerea in timp util si a declarat ca va lansa o revizuire a serviciilor sale pe cea mai mare piata auto din lume.Cu toate acestea, agentia de stiri Xinhua a spus ca scuzele lui Tesla nu au avut efect."O companie mare ar trebui sa aiba responsabilitatea de a fi o companie mare, nicio companie nu poate face tot ce vrea", a afirmat agentia intr-un comentariu miercuri seara."Daca o companie nu rectifica situatia atunci cand are o problema, daca nu schimba un director general problematic ... in cele din urma va face din nou greseli", a afirmat articolul.Luni, Grace Tao, vicepresedinte Tesla, a declarat pentru o publicatie locala ca "nu exista nicio posibilitate ca Tesla sa faca compromisuri" si a spus ca suspecteaza ca cineva a pus clienta sa protesteze.Interviul a atras acuzatii de "aroganta" la adresa Tesla din partea presei de stat.Intre timp, Global Times, un tabloid condus de cotidianul oficial al Partidului Comunist la guvernare, a publicat miercuri un articol despre un accident mortal care ar fi implicat o Tesla, provocand mai multe ingrijorari cu privire la problemele de control al calitatii la producatorului american de automobile.Luna trecuta, Tesla a ajuns in atentia publica in China, cand armata a interzis accesul masinilor sale in complexele sale, invocand ingrijorari de securitate cu privire la camerele montate pe vehicule, au declarat surse pentru Reuters.Potrivit Tesla, camerele video instalate pe masinile sale nu sunt activate in afara Americii de Nord.Utilizatorii chinezi de internet au inceput luna trecuta sa ceara boicotarea unor marci, printre care H&M, Adidas si Nike, care au afirmat in trecut ca nu folosesc bumbac din Xinjiang, unde unii cercetatori si parlamentari afirma ca autoritatile folosesc munca fortata pentru a-si acoperi nevoile sezoniere, ceea ce China neaga.