Angajatorii pot reduce timpul de munca al salariatilor cu pana la 80%. Legea a fost promulgata de Iohannis

In perioada starii de urgenta sau de alerta,dar si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea de urgenta , de alerta sau asediu, companiile aflate in dificultate pot reduce programul de lucru, iar angajatii primesc cu 25% mai putini bani.Angajatorii trebuie sa obtina acordul scris al reprezentantului salariatilor pentru aceasta reducere de program si de venituri.Angajatorii aflati in situatii exceptionale pot reduce durata de munca cu pana la 80%, iar Guvernul subventioneaza 75% din diferenta dintre salariul normal si cel pentru program de munca redus. Nu va fi acoperit de catre stat tot salariul angajatului, ci pana la valoarea salariului mediu brut pe economie.Actul normativ a fost adoptat la inceputul lunii martie de Parlament.Pe perioada de aplicare a programului Kurzerbeit sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activitati identice ori similare cu cele prestate de catre salariatii al caror timp de munca a fost redus.