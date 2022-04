TNB ar putea avea "palarie" de 40 de milioane de euro

Proiectul de reabilitare, consolidare si extindere a cladirii Teatrului National Bucuresti, prin care aceasta ar putea reveni la vechea arhitectura cu o palarie-gigant deasupra, va necesita o investitie de circa 40 milioane euro, anunta Daily Business.

Bani provin de la BERD si bugetul de stat. Potrivit directorului TNB, Ion Caramitru, planul de investitii prevede inceperea contructiilor in toamna anului 2008 si finalizarea lor in circa 3 ani. Imprumutul acordat de BERD prevede ca in cazul in care constructia nu va incepe pana in toamna aceasta, sa se aplice anumite penalizari, a adaugat Caramitru.

Proiectul de extindere presupune aducerea in cadrul TNB a Muzeului National de Arta Contemporana si a Centrului National al Dansului (CND). Centrul National al Dansului va avea sediul intr-o aripa nou construita integrata in TNB, ca parte a proiectului de extindere, iar Muzeul National de Arta Contemporana va beneficia de spatii proprii expozitionale si de depozitare la nivelul solului.

Totodata, autoritatile oscileaza intre revenirea la forma de "palarie", din 1973, si o consolidare a cladirii existente.

"Pe perioada constructiilor avem mai multe posibilitati pentru sustinerea spectacolelor, una din ele fiind inchirierea teatrului Rapsodia, dar in Sala Mare care dispune in prezent de circa 1.100 de locuri vor continua sa se joace spectacole, aceasta intrand ultima in reabilitare", a precizat Caramitru.