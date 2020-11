Tocmai ce ai fost instiintat ca ai dosar KRUK? Noi iti spunem ce urmeaza.

Cine este KRUK Romania si care este scopul sau in contactarea celor cu datoriiKRUK Romania a demonstrat ca politica sa este fundamentata pe o abordare pro-client, angajatii sai implicandu-se in fiecare caz, empatizand cu clientul, pe care il ajuta cu solutii personalizate pentru rezolvarea problemelor cauzate de datorii.Mai mult decat atat, faptul ca sunteti clienti KRUK nu este un motiv de stres, deoarece comunicand cu reprezentantii companiei puteti identifica oportunitati de plata care sa va ajute sa aveti un istoric de plata curat.Angajatii KRUK sunt fara deosebire profesionisti cu experienta rezultata din numeroasele cazuri de care s-au ocupat. In primul rand, comunicarea deschisa cu acestia ii va ajuta sa inteleaga mai bine in ce punct se afla clientul.Astfel, acestia va pot propune un plan rapid, care presupune plata integrala a datoriei, sau planul usor, care presupune plata in rate, stabilite impreuna cu clientul, in functie de posibilitatile lui financiare.Asadar, pentru a putea plati in rate, clientul trebuie sa semneze un Angajament de plata.Mai mult decat atat, din dorinta de a-i ajuta pe clienti sa castige timp si sa evite spatiile aglomerate, KRUK Romania a creat platforma www.e-kruk.ro unde acestia isi pot gestiona singuri datoria, incheind un angajamentul de plata online, facand plati online si urmarind 24/7 situatia datoriei lor.Mai mult decat atat, persoanele cu datorii sunt consiliate inclusiv sa invete sa economiseasca, indiferent de veniturile pe care le au, astfel incat sa ajunga mai repede decat s-ar fi gandit la ziua fara datorii. Managementul eficient al surselor de venit are ca rezultat restituirea datoriilor si eliminarea stresului generat de acestea.