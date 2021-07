Consum record de energie electrica inregistrat in Romania pe sezonul verii

Valoarea medie orara a fost de 8.509 MW, cu 160 MW mai mult decat pe 25 iunie, iar consumul mediu al zilei a fost de 7.430 MW, cu 132 MW mai mult decat pe 25 iunie, a informat compania."Miercuri, 30 iunie 2021, valorile consumului national de energie in sezonul verii au atins cote maxime istorice , depasindu-le pe cele inregistrate vineri, 25 iunie 2021. Astfel, pe fondul conditiilor meteo caniculare, consumul mediu al zilei de miercuri a fost cu 132 de MW mai mare decat cel inregistrat vinerea trecuta. Cel mai mare consum de electricitate a fost inregistrat in intervalul orar 13:00 - 14:00, cand s-a atins valoarea instantanee maxima de 8656 MW (ora 13:38), cu 222 MW mai mult decat in data de 25 iunie 2021", arata compania.Consumul inregistrat ieri, 30 iunie 2021, a fost acoperit din productia de energie electrica interna , in acelasi timp inregistrandu-se si un sold mediu de export de 38 MW.Pentru anul 2021, Transelectrica si-a propus un plan anual de investitii de peste 307 milioane de lei.Cantitatea totala de energie electrica transportata in trimestrul I 2021 a crescut cu aproximativ 4%, respectiv 14,93 TWh in primele trei luni din acest an, fata de 14,41 TWh in trimestrul 1 din 2020.Compania a realizat un profit net de 82 de milioane de lei in primul trimestru din 2021, cu 6% mai mare decat rezultatul obtinut in perioada similara a anului trecut. Veniturile totale operationale realizate in primele trei luni ale anului 2021 au inregistrat o crestere de 20% comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, respectiv 726 de milioane de lei, fata de 603 milioane de lei in primul trimestru al anului 2020.