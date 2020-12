Claudiu Nasui: Transelectrica si Transgaz raman la PNL, prin SGG, iar celelalte companii din energie vor fi transferate la Ministerul Energiei

"(...) Ministerul se imparte in doua. Se reface un minister al energiei. Toate companiile din energie se duc acolo. Transelectrica si Transgaz, companii de infrastructura energetica, care, chiar daca au fost intotdeauna la Ministerul Economiei, acum raman la PNL prin SGG", a scris Nasui.In urma negocierilor din cadrul coalitiei de guvernare, Ministerul Economiei a fost impartit in doua: Claudiu Nasui a preluat conducerea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, in timp ce Virgil Popescu a fost numit in fruntea Ministerului Energiei.