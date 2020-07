Transportatorii cer Guvernului solutii pentru prevenirea Covid-19 si vor scrisoare electronica de transport

"Reamintim ca scrisoarea electronica de transport e-CMR a fost ratificata de Romania inca din 2019, iar acum trebuie implementata. Protocolul Aditional la Contractul pentru Transportul International de Marfuri pe sosele care prevede utilizarea CMR electronic (e-CMR) a intrat in vigoare in 2011 si a fost ratificat pana in prezent de 26 tari, inclusiv Romania: Belarus, Bulgaria, Republica Ceha, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Iran, Letonia, Lituania, Luxembourg, Olanda, Moldova, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Rusia, Suedia, Slovacia, Slovenia, Spania, Elvetia, Turcia, Tadjikistan, Marea Britanie", se mentioneaza in comunicat.UNTRR precizeaza ca utilizarea e-CMR este in concordanta cu preocuparile nationale si europene actuale privind digitalizarea transporturilor."Platformele e-CMR permit expeditorilor, transportatorilor si destinatarilor sa lucreze cu o interfata unica, uniforma, sigura si standardizata. Trimiterea, comunicarea, urmarirea si semnarea se realizeaza complet fara hartie. Toti cei implicati beneficiaza de o comunicare mai buna, de mai putini pasi administrativi si de un serviciu mai rapid la costuri mai mici. Avand in vedere preocuparile nationale si europene privind digitalizarea transporturilor, cat si siguranta sporita a solutiilor digitale in contextul crizei Covid-19, este crucial ca Romania sa inceapa implementarea efectiva a e-CMR la nivel national, pentru a facilita accesul transportatorilor romani la utilizarea scrisorilor de transport electronice, care reprezinta primul pas spre operatiunile de transport complet digital", se mai spune in comunicat.Potrivit UNTRR, o astfel de masura contribuie la eficientizarea logisticii la nivel national si european, precum si la facilitarea monitorizarii fluxurilor de marfuri in special cele purtatoare de accize sau cu risc sporit de frauda."Pentru a facilita inceperea implementarii e-CMR in Romania, UNTRR a sprijinit operatorii de transport romani sa testeze, in mod gratuit cu clientii acestora platforma Transfollow pentru emiterea de scrisori CMR electronice (e-CMR). Astfel, anul trecut au fost realizate peste 95 operatiuni pilot e-CMR in Romania prin platforma Transfollow, a carei interfata este disponibila si in limba romana: https://transfollow.org/ro/ce-este-e-cmr/. Testele e-CMR facilitate de UNTRR s-au realizat cu sprijinul Uniunii Internationale a Transporturilor Rutiere -IRU si in colaborare cu asociatiile membre IRU din Republica Ceha, Germania, Grecia si Serbia.", se mai precizeaza in comunicat.Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) este o organizatie profesionala si patronala, fondata in 1990, care promoveaza si apara interesele transportatorilor rutieri pe plan intern si international, inregistrand de la infiintare pana in prezent peste 16.000 de firme inscrise - operatori care efectueaza transporturi interne si internationale de marfa si persoane.