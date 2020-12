Tranzactia de 15,8 miliarde de dolari pe piata produselor de lux. Actionarii Tiffany aproba preluarea companiei de catre gigantul LVMH

In cadrul unei adunari a actionarilor care a avut loc online, peste 99% dintre votati au fost de acord cu tranzactia.LVMH, grup condus de miliardarul Bernard Arnault, a facut prima oferta de preluare la sfarsitul anului trecut, dar, in conditiile in care industria bunurilor de lux a inceput sa aiba probleme din cauza pandemiei de Covid-19, compania a dat inapoi in privinta promisiunii de a finaliza tranzactia.Grupul francez a facut referire si la interventia politica a autoritatilor din Franta de a amana finalizarea acordului pana pe 6 ianuarie, determinand Tiffany ca in septembrie sa ceara in justitie ca LVMH sa isi respecte angajamentul.Tiffany a anuntat anterior ca vanzarile sale se imbunatatesc, citand revenirea cererii inaintea sarbatorilor in Statele Unite si in China, cele mai mari doua piete ale sale.LVMH a renegociat ulterior pretul, reducandu-si oferta cu 425 de milioane de dolari. Acordul, aprobat de autoritatile de reglementare, ar urma sa fie finalizat la inceputul anului 2021.Potrivit acordului din octombrie, LVMH va plati 131,5 dolari pe actiune, in scadere de la pretul de 135 de dolari pe actiune convenit in acordul original semnat la sfarsitul anului trecut.LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton S.A este cea mai mare companie producatoare de bunuri de lux din lume. Avand sediul in Paris, Franta, compania are peste 77.000 de angajati.