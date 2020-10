Tranzactiile imobiliare in 2020: investitie sau risc

Evolutia pietei imobiliare in ultimii doi ani

Tranzactiile imobiliare in contextul pandemiei de COVID-19

In concluzie...

Conform specialistilor si analistilor din domeniul imobiliar, anul 2018 a marcat o usoara scadere atat in ceea ce priveste oferta de pe piata imobiliara, cat si cererea de imobile, la nivelul Romaniei scaderea fiind de aproximativ 10% fata de anul 2017. De remarcat este faptul ca doar a doua jumatate a anului 2018 a inregistrat scaderi semnificative, iar acestea s-au simtit in toate marile centre urbane precum Bucuresti,Cluj-Napoca, Iasi sau Constanta, dar si in judetele Brasov si Timis.Anul 2019 a reprezentat de asemenea un an cu o scadere in tot ceea ce inseamna tranzactii imobiliare, fiind cumva o continuare a tendintei din anul precedent. In 2019 au scazut tranzactiile atat cu terenuri agricole, cat si tranzactiile cu apartamente de vanzare .Daca in judete precum Timis si Cluj tranzactiile imobiliare au scazut fata de 2018, trebuie mentionat ca in Bucuresti si in judetul Ilfov acestea au avut o crestere fata de anul 2018.Cu toate acestea incepand cu al treilea trimestru s-a observat o usoara relansare a tranzactiilor imobiliare.Pe de alta parte trebuie remarcat faptul ca anii 2018 si 2019 au reprezentat doi ani in care preturile au crescut intr-o limita normala pe piata imobiliara din tara noastra. Prin urmare se poate afirma ca piata imobiliara din Romania a ajuns la un nivel de maturitate.Inceputul anului 2020 a adus o situatie nemaintalnita, si anume pandemia de COVID-19 si toate problemele asociate acestei situatii, iar piata imobiliara a fost cu siguranta afectata de aceasta criza de sanatate publica. In acest context specialistii imobiliari considerau ca preturile vor scadea usor, insa nu pentru acele proiecte contractate anterior si pentru care lucrarile erau deja foarte avansate.Dezvoltarea proiectelor imobiliare au continuat si in 2020, in special cele de amploare unde costurile de proiect au fost destul de ridicate, insa tranzactiile nu au mai mentinut acelasi trend ascendent, ca urmare a incertitudinilor pe care clientii interesati de apartamente de vanzare le-au avut la locul de munca sau in viata de familie. De asemenea, s-a remarcat o schimbare in tendintele pietei imobiliare. Astfel, tot mai multi cumparatori interesati pana la aparitia pandemiei de proprietati cat mai centrale, in special apartamente de vanzare in blocuri noi sau vechi, se orienteaza acum catre imobile aflate in afara marilor orase, fie apartamente amplasate in ansambluri rezidentiale mici tip boutique, case individuale sau duplexuri, acestea oferind si curte proprie sau curte comuna cu un numar redus de vecini.In cazul familiilor care nu isi permit financiar sa se indrepte spre o casa sau spre un imobil intr-un duplex, specialistii imobiliari recomanda alegerea unui apartament mai spatios, de 3 sau 4 camere, in locul apartamentelor de 2 camere sau garsonierelor.Deoarece investitia intr-o bun imobil este una importanta, specialistii recomanda ca in contextul pandemiei COVID-19 orice tranzactie sa fie realizata cu foarte mare atentie acordata atat alegerii proprietatii, cat si in intelegerea tuturor clauzelor contractuale. Cei care considera ca au gasit apartamente de vanzare sau imobile pentru spatii de birouri la preturi corecte pot face pasul spre achizitie, insa doar atunci cand sunt siguri ca au gasit ceea ce cauta.Pe de alta parte, cei care se simt amenintati cu privire la pierderea locului de munca poate ca ar trebuie sa mai amane putin tranzactia imobiliara pentru a nu intra in incapacitate de plata si pentru a evita riscurile financiare aferente.