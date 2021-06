"Travel Insights with Google", instrumentul care ar putea ajuta turismul sa se puna pe picioare

In mod traditional, estimarea destinatiilor turistice foloseste date istorice, insa sezoanele anterioare nu pot anticipa cu acuratete unde vor oamenii sa calatoreasca acum si care va fi "noul normal" in care afacerile din turism vor functiona.Asa ca, Google a lansat Travel Insights with Google, un portal cu mai multe instrumente care furnizeaza date locale, care pot ajuta industria turismului sa inteleaga mai bine cererea in domeniu si sa ia decizii argumentate."Destination Insights" este unul dintre aceste instrumente, care ofera informatii despre destinatiile pe care oamenii dintr-o tara le cauta, in interiorul sau in afara ei, precum si date despre zonele unde sunt persoane interesate sa calatoreasca in tara selectata.In cazul Romaniei, vedem ca cel mai cautat oras pentru cazare din Romania este Bucuresti (in ultima luna). Cele mai mari cresteri in cautari inregistreaza Constanta.Cel mai mare interes in cautari pentru a calatori in Romania (in ultima luna) vine din Germania, urmata de Italia, Marea Britanie, Spania si Israel.Destinatiile internationale preferate ale romanilor, prin interesul manifestat in cautari in ultima luna, sunt Grecia, Bulgaria, Turcia, Egipt si Spania.Daca selectam ca tara de destinatie Bulgaria, romanii sunt pe primul loc ca interes turistic, pe baza cautarilor la nivel global pentru aceasta tara (date pe ultima luna).La nivel global, destinatia cu cea mai mare crestere in cautari este Italia, urmata de Spania si Marea Britanie. Cea mai mare cerere pentru vacante si calatorii la nivel global vine din Statele Unite, urmata de Japonia si Marea Britanie.