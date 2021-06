Trenta Pizza, atacata de hackeri. S-au furat anumite date personale ale clientilor

Care sunt datele pe care hackerii le-au obtinut

Cum s-a intamplat?

"In ciuda tuturor masurilor noastre de securitate, din pacate, ne-am confruntat, in perioada 01.06.2021 - 04.06.2021, cu un atac asupra sistemelor unuia dintre furnizorii nostri ce ne ofera serviciul de gazduire a activitatii de plasare comenzi. In urma acestui atac, se pare ca datele dumneavoastra personale furnizate la plasarea comenzilor au fost afectate", a anuntat compania.Potrivit lor, imediat ce acest incident a fost descoperit, au fost implementate masuri tehnice adecvate pentru ca un incident asemanator sa nu se mai repete si orice interactiune a dumneavoastra cu website-ul nostru, in acest moment, este sigura."La prima accesare a contului dumneavoastra, va recomandam sa va schimbati parola. Fata de cele de mai sus, va informam ca puteti solicita schimbarea parolei contului accesand website-ul nostru chiar in acest moment pentru a nu deveni victima unei incercari de phishing", au mentionat reprezentantii Trenta Pizza.Investigatia interna a aratat ca acest atac a afectat urmatoarele date personale: numele, adresa de livrare, adresa de e-mail, numarul de telefon, produsele comandate de la ei, parola criptata (daca ati creat o parola pentru contul dumneavoastra) si data de nastere, daca aceasta a fost completata in cadrul profilului de client.Parolele nu au fost si nu sunt pastrate in clar ci sunt criptate."Precizam ca in baza noastra de date nu se afla numerele de cont bancar sau detalii ale cardurilor de credit ale clientilor care au realizat plati online astfel incat nu trebuie sa va faceti griji ca aceste date au ajuns la atacatori", au mai anuntat reprezentantii companiei.Furnizorul Trenta Pizza de servicii de hosting a fost informat, la inceputul saptamanii, de catre un hacker care sustine ca a furat o cantitate mare de date personale, inclusiv ale clientilor Trenta Pizza.S-a lansat rapid o investigatie, impreuna cu imputernicitul companiei, unde s-a produs incidentul. S-a identificat o posibila vulnerabilitate a bazei de date care, intre timp, a fost rezolvata."Insa, ca urmare a acesteia, am decis sa calificam acest eveniment drept o incalcare a securitatii datelor si a fost raportat la autoritatea pentru protectia datelor. De asemenea, intrucat incidentul s-a produs in Olanda, tara imputernicitului (furnizorului) nostru, s-a depus si o plangere la politia locala".