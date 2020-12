FOTO Primele trenuri Otopeni - Gara de Nord au circulat goale si cu mari intarzieri. "CFR SA cere scuze calatorilor"

CITESTE SI:

Cu toate acestea, din cauza unor defectiuni, trenurile au reusit "performanta" cu care CFR ne-a obisnuit de ani de zile, de a inregistra intarzieri. Astfel ca CFR si-a cerut scuze calatorilor pentru aceste intarzieri."CFR SA cere scuze calatorilor si ii asigura ca problemele de ordin tehnic vor fi remediate operativ, iar trenurile pe relatia Gara de Nord - Aeroport vor circula in conditii normale", se anunta intr-un comunicat al institutiei.CFR SA informeaza ca, din cauza unor probleme tehnice neprevazute, se inregistreaza mici intarzieri in circulatia trenurilor pe ruta ruta directa Gara de Nord - Aeroport."Dat fiind faptul ca este prima sectie de cale ferata, pe care se aplica sistemul de operare de tip "cadentat", pe o linie noua si cu o instalatie noua, au aparut aceste probleme tehnice, insa ele au fost deja identificate si vor fi rezolvate in scurt timp, astfel incat circulatia trenurilor spre si dinspre Aeroport sa se desfasoare in conditii normale de trafic", mai anunta CFR SA.Pana la orele diminetii, potrivit surselor Ziare.com, toate trenurile care au circulat nu au avut insumat mai mult de 4-5 calatori.