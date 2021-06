Sefa Trezoreriei SUA a cerut statelor G7 sa mentina sprijinul guvernamental pentru economiile lor, in pofida inflatiei "tranzitorii"

Yellen a declarat intr-o conferinta de presa, dupa intalnirea de la Londra a ministrilor de Finante din G7, ca este inca nevoie de sprijin fiscal pentru a sustine redresarea economica, din cauza pandemiei Covid-19 si pentru a face investitiile necesare combaterii schimbarilor climatice si inegalitatilor. In timp ce tarile G7 au avut raspunsuri fiscale solide la pandemie, ea a spus ca "exista o ingrijorare printre unii cu privire la sustenabilitatea fiscala si o dorinta evidenta de a incepe sa retraga sprijinul atunci cand lucrurile sunt din nou pe drumul cel bun", a spus Yellen."Credem ca majoritatea tarilor au spatiu fiscal si au capacitatea de a pune in aplicare politici fiscale care vor continua sa promoveze redresarea si sa faca fata unor provocari pe termen lung cu care ne confruntam cu totii atunci cand vine vorba de schimbarile climatice si o crestere durabila si indemnam tarile sa faca acest lucru ", a spus ea.In observatiile pregatite pentru conferinta de presa post-sedinta, Yellen a laudat, de asemenea, acordul de a avea in vedere un impozit global minim de cel putin 15% pentru corporatii, contribuind la stabilizarea sistemelor fiscale si pastrand in acelasi timp autoritatea nationala de a stabili cotele si politicile de impozitare.Yellen a declarat ca inflatia va ramane ridicata la 3% , in termeni anuali, pana la sfarsitul anului 2021."Eu personal cred ca acest lucru reprezinta factori tranzitorii", a spus ea, adaugand ca blocajele de productie au condus la preturi ridicate in unele industrii, cum ar fi autovehiculele, in timp ce alte preturi, precum tarifele companiilor aeriene, se afla la niveluri mai normale.Pe piata muncii exista inca o slabiciune, a spus ea, din cauza oamenilor care si-au pierdut definitiv locurile de munca, si va dura ceva timp pentru a-i reabsorbi pe acesti lucratori in economie.