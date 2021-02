Turismul si HoReCa, obligate sa mai supravietuiasca inca doi ani cu maruntisul "aruncat" de autoritati

Operatorii au trebuit sa aleaga intre doua rele

200 de milioane de euro reprezinta maruntis

Agentii economici si-au furat caciula unii altora

De la 20%, in realitate, ajutorul scade la 5%

Exemplu concret din turism

Noua ordonanta, cu bune si cu rele

Ce anunta MEAT pe 24 februarie la miezul noptii

Principiul este unul simplu: statul vrea sa dea 20% din diferenta pe cifra de afaceri dintre 2020 si 2019, dar pentru acesti bani, operatorii trebuie sa mai supravetuiasca inca doi ani, dupa ce banii fusesera promisi pentru iunie-iulie 2021.Operatorii din turism si alimentatie publica au avut de ales intre principiul "primul venit, primul servit" sau "bani pentru toata lumea". Si au ales bani pentru toata lumea, in ideea ca vor fi mai multi bani, iar acestia vor veni in timp util."Ideea de prorata a pornit de la noi, pentru ca am spus ca nu este echitabil sa se mearga pe principiul "primul venit, primul servit" pentru ca va fi o competitie care nu are nici o legatura cu performanta sau nevoile. Trebuie oferita o sansa egala tuturor actorilor din piata. Majoritatea consideram ca este un principiu mult mai echitabil, decat sa facem o competitie intre cine depune mai repede", a declarat, pentru Ziare.com, presedintele ANAT Dumitru Luca.Acesta spune ca si daca, in ultima instanta, vor primi mai putini bani este mai bine decat sa nu primesti deloc."Automat, din moment ce esti eligibil inseamna ca nu ti-a fost tocmai bine in ultimul an. Dar daca se ramane la doar 200 de milioane de euro, adica acel miliard de lei, nu inseamna nimic. Problema cea mai delicata este ca termenul s-a impins cu 6 luni fata de termenele afirmate anterior. Era vorba initial de deschiderea aplicatiei pana in 30 iunie 2021, cu plata la 30 de zile. Iar acum vorbim de semnarea contractelor pana la finele anului si platile pana la 30 iunie 2022. Sa ma ierte Dumnezeu, cati vom mai supravietui pana atunci?", se intreaba seful agentiilor de turism din Romania.Acest miliard de lei se imparte la tot sectorul de turism si alimentatie publica, sector care aduna undeva la 73.000 de unitati, dupa calculele autoritatilor. Dar in realitate ele sunt mai putine pentru ca autoritatile au numarat dupa codurile CAEN.Pe de alta parte, au inclus si aici sa mearga pe activitati eligibile si licentiate si autorizate. Adica nu este suficient sa ai codul CAEN, ci si sa fi desfasurat activitate pe el."Am cerut insistent acest lucru pentru a se evita ce s-a intamplat in vara cu OUG 30 cand foarte multi oportunisti si-au adaugat coduri CAEN eligibile pentru a putea lua bani pe masurile 1 si 2. Acele masuri au fost implementate atata de prost incat s-au vazut rezultatele", a mai spus Luca.Din calculele facute de ANAT prin septembrie-octombrie, exista un necesar de aproximativ 800-900 de milioane de euro, adica undeva la 4 - 4,5 miliarde de lei, pentru a se acoperi cei 20% din ce spuneau autoritatile."Daca ramanem pe 200 de milioane de euro si aplicam si prorata, acel procent de 20% se transforma undeva la 4-5%. Iar acoperirea cu doar 4-5% pentru o companie care a avut pierdere de un milion de lei, inseamna sa nu-ti poti continua activitatea inca un an sau respectiv doi, cum esti obligat. Daca ti se ofera doar 20% din ce si-au asumat initial ar trebui sa modifice si la 20% perioada aia in care trebuie sa functionezi", a mai spus ANAT.Dupa aplicatie ar trebui sa primesti 20% din cifra de afaceri. Adica daca ai cifra de afaceri negativa 2020 vs. 2019, esti indreptatit sa ceri 200.000 de lei, iar din acestia vei primi 40 sau 50.000 de lei, iar pentru acesti bani trebuie sa-ti asumi sa continui activitatea inca vreo doi ani."Pe acest principiu, cei mici vor primi apa de ploaie, iar cei mari care sunt principalii contributori la bugetul de stat, nu vor mai putea sustine activitatea. Pe de alta parte, vom putea vedea in piata si restaurante care nu vor primi decat 500-1.000 de lei daca ne luam dupa metoda de calcul", mai spune Dumitru Luca.Lucian Badircea, proprietarul unei agentii de turism, ne-a spus ca fata de 2019, in 2020 are o cifra de afaceri cu 800.000 de euro mai mica, exact cat este limita superioara pentru ajutorul de la stat."Orice ban ne vine de la stat este un ajutor in plus, oricat de mic este el. Speram sa ni-i dea cat mai repede pentru a ne putea continua activitatea. Daca am pierdere de 800.000 de euro, inseamna ca sunt eligibil pentru 160.000 de euro. Dar daca primesc doar 20% din acestia, inseamna ca tot voi avea in cont undeva la 32-35.000 de euro", a afirmat patronul agentiei de turism.Acesta se bucura ca, dupa doi ani in care sigur nu-i va merge ca-n 2019, tot primeste niste bani prin care sa-si poata sustine o parte din cheltuielile care se tot aduna in fiecare luna.Potrivit sefului ANAT, noua ordonanta este un amestec de lucruri bune si rele, pentru ca se pare ca statul a fost de acord sa nu excluda de la eligibilitate firmele care au datorii "Am exemplificat ca poate sa existe situatia in care ai datorie de 10-15 lei de care habar nu ai si te trezesti cu ea cand se scoate certificatul fiscal. Pentru acei 10 lei riscai sa nu fii eligibil. Asa ca s-a introdus ca si acestia sa fie eligibil, dar sub angajamentul ca vor trebui sa isi plateasca cu prioritate datoriile la stat", a mai spus oficialul.Ordonanta de Urgenta a Guvernului 10/2021, privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului si alimentatiei publice, care modifica OUG 224/2020, a fost publicata in Monitorul Oficial."Este o masura compensatorie gandita de fostul guvern si pe care o operationalizam. Am introdus o schimbare in modul in care se face plata. Schimbarea mare este ca nu mai mergem pe principiul "primul venit, primul servit"", anunta ministerul.Acest principiu ar fi rezultat in doua lucruri. Primul, o aglomerare a depunerilor de solicitari in primele zile sau chiar ore de la deschiderea apelului. Si a doua, ar fi creat o categorie de oameni care nu primesc bani. Practic ar fi primit cei care se grabeau sa depuna solicitarea mai repede. Nu ar fi fost corect pentru ca masura vizeaza despagubirea tuturor celor care au fost inchisi, nu doar a celor care sunt mai rapizi."Asa ca am ales o solutie in care sa primeasca toate persoanele eligibile bani indiferent cand au facut solicitarea: fiecare va primi bani, in limita bugetului, proportional din bugetul total", spunea oficialii ministerului."Fondurile pentru despagubiri totalizeaza un miliard de lei. Daca suma cererilor de despagubire va depasi miliardul alocat, atunci firmele vor primi bani proportional cu cererea lor de finantare", a declarat Claudiu Nasui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, imediat dupa aprobarea noului act de catre Guvern.