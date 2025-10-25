Turismul spatial, afacerea viitorului

Autor: Camelia Badea
Sambata, 20 Iunie 2009, ora 20:29
1797 citiri
Turismul spatial, afacerea viitorului

Vacanta in spatiu nu mai este un vis. Se fac pasi in fiecare zi pentru ca excentricii Planetei sa poata deveni turisti in Cosmos, contra unor sume fabuloase de bani.

Primul aeroport spatial din lume va fi construit in statul american New Mexico. Piatra temelie a fost pusa chiar vineri, in cadrul unei ceremonii la care a partcipat guvernatorul statului, Bill Richardson.

"Locuitorii din New Mexico vor fi si primii beneficiari ai acestei investitii pe care o vom promova astfel incat sa putem asigura toate facilitatile pentru turistii care vor sa calatoreasca in spatiu", a declarat guvernatorul citat de CNN.

Suma necesara pentru demararea proiectului, de 200 de milioane de dolari, a fost pusa la dispozitie de Guvernul american, dar dupa ce aeroportul va fi construit, magnatul britanic Richard Branson de la Virgin Galactic se va ocupa de organizarea zborurilor in spatiu pentru turistii dornici de senzatii tari.

Cursele vor deveni posibile chiar de anul viitor, Bronson declarand ca exista deja nu mai putin de 45.000 de inscrieri din partea unor doritori din 120 de tari.

Pretul unei calatorii in spatiu? "Doar" 200.000 de dolari de persoana.

Turistii vor fi antrenati timp de trei zile inainte de a porni la drum, iar Virgin Galactic isi propune sa organizeze o astfel de excursie o data pe saptamana, cu maximum sase calatori la bord.

România pierde 7 miliarde de euro din fondurile de redresare ale UE. Bruxelles-ul aprobă un plan redus, pe fondul deficitului record
România pierde 7 miliarde de euro din fondurile de redresare ale UE. Bruxelles-ul aprobă un plan redus, pe fondul deficitului record
România a pierdut 7 miliarde de euro din fondurile europene de redresare, după ce Comisia Europeană a aprobat un Plan Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în valoare de 21,4...
Cât de tare pot SUA și UE să forțeze mâna lui Putin către pace. „E greu de crezut că China și India vor fi imediat dornice să își modifice sursele de aprovizionare”
Cât de tare pot SUA și UE să forțeze mâna lui Putin către pace. „E greu de crezut că China și India vor fi imediat dornice să își modifice sursele de aprovizionare”
Săptămâna aceasta, UE și SUA au impus cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni economice Federației Ruse, într-o ultima încercare de a slăbi mașinăria de război și a grăbi discuțiile de...
#aeroport spatial SUA, #turisti spatiu, #Richard Bronson spatiu, #turism spatial , #stiri economice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
a1.ro
Cum arata Catedrala Manturirii Neamului la interior, dupa ce a fost pregatita pentru sfintirea de duminica, 26 octombrie
ObservatorNews.ro
Ce favoruri i-au cerut magistratii lui Grindeanu, la intalnirea separata privind pensiile speciale

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România pierde 7 miliarde de euro din fondurile de redresare ale UE. Bruxelles-ul aprobă un plan redus, pe fondul deficitului record
  2. Cât de tare pot SUA și UE să forțeze mâna lui Putin către pace. „E greu de crezut că China și India vor fi imediat dornice să își modifice sursele de aprovizionare”
  3. Trump se luptă cu cea mai bogată țară din lume. Adversarul a ”păgubit” SUA de 12 miliarde dolari
  4. Directorii Oracle vând acțiuni de milioane, chiar când compania atinge vârful. Care este motivul
  5. Meta și TikTok, în vizorul UE: Comisia Europeană le acuză că ascund conținut ilegal și blochează accesul la date
  6. Giganții tech se pun bine cu Donald Trump și donează 250 de milioane de dolari pentru o sală de uriașă dedicată președintelui
  7. Bugetarii care nu simt criza din România. Șefii din companiile de stat au salarii chiar și de 250.000 de lei pe lună. Lista celor mai mari venituri
  8. Americanii au prezentat avionul de luptă fără pilot care decolează vertical, fara pistă, și poate zbura fără GPS
  9. Honor lansează MagicOS 10: update-ul care aduce Android 16 și un nou val de inteligență artificială
  10. Microsoft transformă Copilot într-un „asistent complet”. Ce 12 funcții utile au fost adăugate de gigantul tech