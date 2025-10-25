Turismul spatial, afacerea viitorului

Vacanta in spatiu nu mai este un vis. Se fac pasi in fiecare zi pentru ca excentricii Planetei sa poata deveni turisti in Cosmos, contra unor sume fabuloase de bani.

Primul aeroport spatial din lume va fi construit in statul american New Mexico. Piatra temelie a fost pusa chiar vineri, in cadrul unei ceremonii la care a partcipat guvernatorul statului, Bill Richardson.

"Locuitorii din New Mexico vor fi si primii beneficiari ai acestei investitii pe care o vom promova astfel incat sa putem asigura toate facilitatile pentru turistii care vor sa calatoreasca in spatiu", a declarat guvernatorul citat de CNN.

Suma necesara pentru demararea proiectului, de 200 de milioane de dolari, a fost pusa la dispozitie de Guvernul american, dar dupa ce aeroportul va fi construit, magnatul britanic Richard Branson de la Virgin Galactic se va ocupa de organizarea zborurilor in spatiu pentru turistii dornici de senzatii tari.

Cursele vor deveni posibile chiar de anul viitor, Bronson declarand ca exista deja nu mai putin de 45.000 de inscrieri din partea unor doritori din 120 de tari.

Pretul unei calatorii in spatiu? "Doar" 200.000 de dolari de persoana.

Turistii vor fi antrenati timp de trei zile inainte de a porni la drum, iar Virgin Galactic isi propune sa organizeze o astfel de excursie o data pe saptamana, cu maximum sase calatori la bord.

Ads