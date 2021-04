Numar dublu de turisti anul acesta in hotelurile si pensiunile din Romania, de Pasti si 1 Mai

"Romanii au un mare apetit de a calatori de Pasti si 1 Mai, dar din pacate acum sunt multe restrictii, multe tari pe lista galbena. Astfel ca, fata de anii trecuti, s-au orientat in principal catre turismul intern, unde totul este sigur, in sensul ca nu avem lockdown si s-au mai ridicat restrictiile", a spus Badulescu.Potrivit acestuia, romanii merg in toata tara, in special in pensiunile rurale, in statiunile montane si cele balneare, precum si in Delta Dunarii.Litoralul a fost mai putin cautat, intrucat cele doua sarbatori au coincis anul acesta, iar romanii prefera sa petreaca mai mult in stil pascal. In plus, petrecerile specifice litoralului nu sunt inca permise."Pensiunile si hotelurile din tara au un grad ridicat de ocupare. Daca, intr-un an normal, aveam in jur de 100.000 - 150.000 de turisti romani prin tara, estimez ca anul acesta numarul va fi dublu, deci vom ajunge la 200.000 - 300.000 de turisti in structuri de cazare, dar e greu de estimat, pentru ca multi merg pe cont propriu", a precizat Badulescu."Mii de turisti romani se vor duce in Egipt de Pasti, cum nu s-a intamplat niciodata. Sunt aproape zilnic 10 curse charter, de dimineata pana seara, din mai multe orase. Preturile sunt foarte bune pentru all inclusive, situatia este stabila acolo si cer doar test PCR. Un cuplu plateste in medie, cu tot cu zbor, intre 700 si 1.000 de euro pentru o saptamana", a aratat reprezentantul ANAT.Alte destinatii externe care nu sunt pe lista galbena sunt Zanzibar, Madeira, Tenerife si Maroc.O mare problema in aceasta perioada a fost includerea Greciei si Bulgariei pe lista galbena, iar mii de romani au fost nevoiti sa-si anuleze rezervarile. "Din pacate, partea romana nu a semnat niciun protocol cu Grecia si nu intelegem de ce. Doar cei vaccinati pot calatori in continuare fara carantina si cei care au avut Covid in ultimele 90 de zile, in rest cei care se intorc din aceste tari trebuie sa stea in carantina. Daca semnam protocoale nu mai era nevoie de carantina. Si nu intelegem, daca la intoarcerea in tara se poate cere un test Covid PCR, poate si antigen, de ce mai este nevoie de carantina, daca acei oameni dovedesc sa nu au Covid", a mai spus Badulescu.Adeverinta verde va rezolva la nivel european aceste probleme din vara, a subliniat el. "In concluzie, Romania a fost mereu si ramane si anul acesta destinatia numarul unu pentru sarbatorile de Pasti. Destinatia externa castigatoare este Egiptul, iar marii perdanti sunt Grecia si Bulgaria", a conchis responsabilul agentiilor de turism.