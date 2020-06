Turistii care pleaca in vacanta in statele UE au site dedicat lansat de Comisia Europeana

Ziare.

com

Aceasta platforma va furniza informatii in timp real privind frontierele si disponibilitatea mijloacelor de transport si a serviciilor de turism din statele membre. "Re-open EU" va contine si informatii practice furnizate de statele membre cu privire la restrictiile de calatorie, la masurile de protectie a sanatatii publice si de siguranta, cum ar fi distantarea fizica sau purtatul mastilor, precum si alte informatii utile precum ofertele turistice din fiecare tara si din UE. Astfel, europenii vor fi in masura sa isi planifice vacantele de vara si deplasarile pe termen mai lung tinand cont de riscurile persistente legate de coronavirus."Dupa saptamani intregi de izolare, granitele interne ale UE incep sa se redeschida. Site-ul "Re-open EU" pe care il lansam astazi va facilita accesul calatorilor la o serie de informatii practice, care le vor permite sa-si faca increzatori planurile de vacanta si sa se deplaseze in siguranta. "Re-open EU" se adreseaza in egala masura proprietarilor de restaurante si de hoteluri mici, precum si localitatilor din intreaga Europa, permitandu-le sa se inspire din solutiile inovatoare dezvoltate de altii", a declarat comisarul pentru piata interna, Thierry Breton."Patrimoniul cultural amplu si bogat al Europei este unul dintre cele mai pretioase bunuri ale noastre. Insa din cauza imposibilitatii de a calatori si a inchiderii majoritatii obiectivelor turistice in ultimele luni, cultura si turismul au fost grav afectate. Platforma "Re-open EU" furnizeaza informatii esentiale si actualizate, necesare reinceperii deplasarilor sigure in Europa", a declarat la randul sau comisarul pentru inovare, cercetare, cultura, educatie si tineret, Mariya Gabriel.Platforma face parte din pachetul Comisiei privind turismul si transporturile din 13 mai 2020, lansat pentru a restabili increderea calatorilor din UE si pentru a sprijini reluarea turismului european in conditii de siguranta si cu respectarea masurilor de precautie sanitare necesare.Noua platforma, care vine si cu o versiune de mobil (aplicatie web), reprezinta un reper esential al calatorilor aflati in UE, deoarece centralizeaza informatii actualizate provenite de la Comisie si de la statele membre. Prin intermediul unei harti interactive, ea le va permite cetatenilor sa vada informatii specifice fiecarei tari, sa afle cum evolueaza situatia si sa consulte recomandarile de calatorie pentru fiecare stat membru. Va fi usor accesibila prin aplicatie sau prin site web, urmand sa fie disponibila in cele 24 de limbi oficiale ale UE.Platforma mai contine informatii despre sponsorizarea prin vouchere, care le permite consumatorilor sa isi demonstreze sprijinul fata de hotelurile sau restaurantele preferate, cumparand vouchere de cazare sau de masa dupa redeschiderea acestor unitati, pentru a ajuta industria hoteliera din Europa in perioada initiala a ridicarii restrictiilor si a redeschiderii granitelor.Sponsorizarea prin vouchere ajuta intreprinderile sa depaseasca blocajele de numerar, urmand ca serviciile sa fie prestate ulterior. Suma platita de client merge direct la prestatorul de servicii. Prin crearea unei pagini dedicate, Comisia intentioneaza sa contribuie la o buna corelatie intre intreprinderile participante si clientii interesati, mai ales cand acestia calatoresc in strainatate.Dezvoltata de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei (JRC), "Re-open EU" furnizeaza informatii in timp real care acopera aproximativ 30 de indicatori privind transportul, sanatatea publica si turismul, transmise de statele membre si completate cu date de la Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC).Prin intermediul "Re-open EU", Comisia ofera si informatii relevante cu privire la ofertele turistice din diferite state membre, inclusiv la actiunile UE precum capitalele europene ale turismului inteligent, destinatiile europene de excelenta (EDEN) si capitalele europene ale culturii.