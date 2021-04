Uber, Free Now si Bolt au propriile locuri pentru preluarea clientilor la Aeroportul Otopeni

Locurile de parcare sunt situate la etajul 1 al parcarii Sosiri Internationale din incinta Aeroportului. Spatiile de parcare vor fi utilizate exclusiv pentru preluarea comenzilor plasate de pasagerii care sosesc cu avionul.Respectivele locuri de parcare vor fi folosite pentru ca masinile care presteaza servicii in regim de transport alternativ sa aiba posibilitatea de a prelua pasagerii din interiorul Aeroportului.Soferii parteneri vor accesa locurile in momentul in care este plasata o comanda. Spatiile vor putea fi ocupate doar pentru un timp limitat astfel incat sa le permita preluarea comenzii plasate de pasageri.In acelasi timp, in interiorul Terminalului Sosiri Internationale (atat la etaj, cat si la parter) exista semne de informare si dirijare a pasagerilor catre locurile unde se vor putea imbarca in masinile comandate."Cele 6 locuri de parcare vor permite soferilor parteneri ai platformelor de transport alternativ sa preia comenzile pasagerilor ce sosesc pe Aeroportul International Henri Coanda intr-un mod organizat si accesibil. Este un pas inainte in adoptarea serviciilor de transport alternativ, mai ales in conditiile in care, pana nu demult, preluarea comenzilor de la Aeroport era o adevarata provocare atat pentru soferi dar mai ales pentru pasageri. Suntem deschisi colaborarilor si cu alte Aeroporturi din tara pentru implementarea unor solutii similare care sa permita diversificarea metodelor de mobilitate catre si din Aeroport" a declarat Catalin Codreanu, presedintele Coalitiei pentru Economia Digitala.