UE a aprobat majorarea plafonului de garantare a depozitelor bancare

Uniunea Europeana a propus noi reguli prin care cetatenii europeni vor putea retrage pana la 50.000 de euro (68.760 de dolari) in trei zile din bancile care se confrunta cu probleme, in loc de cateva luni, in prezent.

Comisia Europeana a prezentat miercuri noi reguli care vor da o forma legala deciziei ministrilor europeni de Finante care au majorat saptamana trecuta, de la 20.000 la "cel putin" 50.000 de euro, plafonul de garantare a depozitelor bancare pentru persoanele fizice in caz de faliment al unei banci, arata Agerpres.