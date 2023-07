UE cere Romaniei sa creasca la capacitate maxima productia de gaz

Expertii pe energie din tarile din UE au propus vineri ca productia de de gaz din Norvegia, Olanda, Marea Britanie, Romania si Polonia sa fie adusa la capacitate maxima, pentru compensarea opririi livrarilor de gaz rusesc spre Europa, a anuntat vineri Comisia.

Olanda spune, de exemplu, ca isi poate creste productia cu 10% pe durata a doua saptamani, informeaza AFP.

Grupul de coordonare pentru gaz din cadrul UE s-a intrunit vineri la Bruxelles pentru a discuta despre situatia aparuta in urma sistarii livrarilor de gaz.

O alta masura recomandata de grupul de coordonare este cresterea la capacitate maxima a cantitatii luate din stocuri, in cazul tarilor cel mai grav afectate. O a treia masura se refera la trecerea pe alti combustibili.

Pe de alta parte, Grecia da asigurari ca terminalul sau de gaz natural lichefiat va fi capabil sa faca fata crizei, intrucat urmatorul transport trebuie sa vina duminica, ceea ce ii va permite sa acopere necesitatile pentru inca o saptamana.

Cresterea importurilor din alte surse si alte rute din cadrul UE are deja loc in cazul industriei care are contracte pe termen scurt. Limitarea consumului in industrie a fost deja introdusa in Bulgaria si Slovacia si temporar, pentru marii consumatori, in Ungaria.

