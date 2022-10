UE, impotriva companiei energetice - mamut propusa de Tariceanu

Comisarul european pentru energie, Andris Piebalgs, a declarat, joi, ca este posibila crearea unei companii energetice nationale daca aceasta nu include, in acelasi timp, productia si transportul de energie, transmite NewsIn.

Marti, comisarul european recomandase Romaniei sa renunte la acest plan, pentru ca ar crea o entitate artificiala pe o piata concurentiala.

Distributia si transportul de energie trebuie sa fie separate, iar guvernul roman a luat deja aceasta decizie, a afirmat purtatorul de cuvant al comisarului european pentru energie, Ferran Tarradellas Espuny. Acesta a mai spus ca, la capitolul concurenta, autoritatile nationale si cele comunitare trebuie sa fie notificate in privinta companiei energetice nationale, insa apriori nu vede nicio alta problema.

"E mai bine sa nu creati o astfel de companie artificiala", recomandase, marti, oficialul european. In replica, a doua zi, premierul Tariceanu i-a cerut comisarului european pentru energie sa ceara informatii direct de la Guvern si a apreciat declaratiile acestuia ca fiind "lipsite de orice fundament".

Strategia energetica a Romaniei prevede infiintarea unei companii energetice nationale, care sa cuprinda producatori de energie si societatile de distributie ramase in proprietatea statului (Electrica Muntenia Nord, Electrica Transilvania Nord si Electrica Transilvania Sud).

Atat ministrul economiei, Varujan Vosganian, cat si premierul Tariceanu, au subliniat ca formarea noii societati se va realiza in acord cu legislatia. In lege, se prevede separarea activitatilor de productie, transport si distributie a energiei, dar se permite insa detinerea tuturor activelor in aceeasi societate. Ministrul a precizat ca din aceasta companie nu vor face parte societatile de transport, care au rolul de a regla functionarea sistemului.

Noua companie ar putea fi listata la bursa la circa un an dupa infiintare si va avea actionariat majoritar privat dupa alti doi-trei ani de listari succesive, cand pe bursa va ajunge un pachet de maximum 55% de actiuni.

Noua entitate ar putea avea o capitalizare de cateva miliarde de euro si o capacitate investitionala uriasa, care ii va permite sa participe la proiecte internationale.

