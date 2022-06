UE inrautateste prognoza privind deficitul bugetar al Romaniei

Comisia Europeana a emis o prognoza negativa privind deficitul bugetar al Romaniei din acest an si din 2009, ca urmare a cresterii cheltuielilor sociale, legate de majorarea pensiilor si introducerea pilonului II, dar si a slabei planificari bugetare.

Astfel, deficitul public ciclic ajustat (la politici publice similare) este estimat de Comisia Europeana (CE) la 3,7% din produsul intern brut (PIB) al Romaniei pentru 2008 si la 4,1% din PIB in 2009. "Un factor important de crestere a cheltuielilor este dublarea pensiilor in aceasta perioada.

De asemenea, o parte a contributiilor la sistemul de pensii sunt redirectionate catre pilonul II de pensii introdus in 2008 (costul bugetar este estimat la 0,2% si 0,3% din PIB in 2008, respectiv 2009)", se mentioneaza in raportul de primavara al Comisiei Europene. "In plus, nivelul contributiilor sociale va fi redus gradual cu sase puncte procentuale in cursul anului 2008, cu un impact resimtit pe deplin din 2009", mai arata CE.

In prognoza de toamna, CE estima un deficit public de 3,6% din PIB pentru acest an si de 4% din PIB in 2009. In 2007, deficitul bugetar ajustat a fost de 3,4% din PIB, putin mai mare decat in 2006, cand echivalase cu 3,3% din PIB. Deficitul general al bugetului consolidat al Romaniei, calculat conform standardului european ESA95, este estimat de Bruxelles la 2,9% din PIB pentru acest an si la 3,7% din PIB in 2009, fata de 3,2% din PIB in 2008, respectiv 3,1% din PIB in prognoza de toamna. In 2007, deficitul bugetar anuntat de Ministerul Economiei si Finantelor (MEF) a echivalat cu circa 2,3% din PIB (2,5% din PIB conform ESA95), iar bugetul pentru acest an, aprobat de Parlament, prevede un deficit bugetar de 2,7% din PIB.

Bruxelles-ul vede riscuri mari de nerealizare a veniturilor la nivelul propus si de cheltuieli mai mari in perioada electorala. Guvernul si-a propus, insa, sa reduca cheltuielile pentru a reduce deficitul public, unele dintre masuri - precum renuntarea la tichete cadou pentri bugetari - fiind repede abandonate, la presiunea sindicatelor.

Ads