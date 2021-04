Compania romaneasca UiPath a strans 1,34 milliarde de dolari la Bursa din New York. Investitia a venit la oferta publica initiala

Producatorul de software a precizat ca a reusit sa vanda 23,89 milioane actiuni la un pret de 56 dolari per actiune. In urma acestui IPO, UiPath este evaluat la 29 de miliarde de dolari.Actiunile UiPath sunt programate sa intre miercuri la tranzactionare la New York Stock Exchange sub simbolul "PATH".UiPath, companie care numara printre actionari nume precum Accel, Coatue, Dragoneer, IVP and Sequoia, utilizeaza inteligenta artificiala si instrumente digitale pentru a ajuta mari companii si agentii guvernamentale sa isi automatizeze procesele de rutina in domenii precum contabilitate si resurse umane.Luni, UiPath informa ca si-a majorat intervalul de pret vizat cu prilejul IPO-ului pana la un unul cuprins intre 52 si 54 de dolari pe actiune, de la unul cuprins intre 43 si 50 de dolari anterior. Din actiunile vandute, 9,4 milioane au venit de la UiPath si aproximativ 14,5 milioane de la investitorii actuali.Oferta publica initiala a celor de la UiPath vine pe fondul unei explozii a listarilor companiilor din sectorul tehnologiei, in conditiile in care start-up-urile vor sa profite de cererea mare a investitorilor pentru noi actiuni, cu ritm de crestere mare, in sectorul tehnologiei.Infiintata in Romania, in anul 2005, sub denumirea DeskOver si redenumita UiPath in 2015, compania are printre clienti entitati precum CIA, fortele navale ale SUA, McDonald's Corp, Duracell si Swiss Re. In anul fiscal care s-a incheiat la 31 ianuarie 2021, UiPath a inregistrat pierderi de 92,40 milioane de dolari, mai reduse decat pierderile din anul anterior, de 519,90 milioane de dolari. Veniturile au urcat la 607,60 milioane de dolari, de la 336,2 milioane de dolari.In prezent, UiPath vrea sa se extinda dupa ce in perioada pandemiei mai multe companii au devenit interesate sa isi automatizeze procesele pentru a reduce costurile. Directorul general, Daniel Dines, declara recent ca actualii clienti ai UiPath din sectoarele de retail, sanatate si finante utilizeaza serviciile companiei pentru a face fata unei modificari semnificative a cererii provocata de pandemia de coronavirus.In 2018, UiPath a devenit primul start-up fondat in Romania care a dobandit statutul de unicorn, adica a fost evaluat la peste un miliard de dolari. Intre timp, compania si-a mutat sediul general in SUA.