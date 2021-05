UiPath, lovita in plin de scaderile de pe bursa americana. Cat valoreaza acum actiunile

Dar chiar si asa, fata de pretul initial, actiunile UiPath inca inregistreaza o crestere de 30%, notabila, avand in vedere ca se tranzactioneaza pe piata americana de doua saptamani.In urma cu o saptamana, fostul director ServiceMAx, Betina Koblick a fost numita Chief People Officer, in timp ce directorul interimar, Andreea Baciu devine primul director de cultura al companiei.Koblick va raporta direct cofondatorului si CEO-ului UiPath, Daniel Dines, si va conduce toate aspectele functiei oamenilor, de la brandul angajatorului la achizitionarea de talente pe parcursul intregului ciclu de viata al ocuparii fortei de munca.Andreea Baciu, director interimar UiPath, va deveni primul director de cultura al companiei, raportand la Koblick si continuand sa faca parte din echipa de conducere a lui Dines. In acest rol, Baciu va lucra in intreaga organizatie pentru a continua sa construiasca o echipa si sa promoveze o cultura a apartenentei care sa alinieze obiectivele de incluziune globala si diversitate UiPath cu rezultatele afacerii. UiPath a devenit compania-poster care reprezinta succesul in afaceri pentru antreprenorii romani, dupa ce aceasta a fost estimata la peste 40 de miliarde de dolari. In spatele acestei companii stau doi romani, Daniel Dines si Marius Tirca, Dines fiind fata publica a companiei.Povestea UiPath incepe cu Dines in 2005, dupa ce acesta s-a "scolit" la Microsoft , azi facand din compania pe care a infiintat-o, una dintre cele mai de succes de pe New York Stock Exchange.