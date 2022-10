Un atentat terorist in Arabia Saudita ar avea consecinte grave asupra pietei mondiale

Un atentat islamist sau doar o tentativa terorista indreptata impotriva sectorului petrolier saudit ar avea consecinte dezastruoase asupra pietei mondiale si a pretului barilului, sustin analistii citati de AFP.

Declaratiile survin in contextul in care, in ultimele sase luni, numai in Arabia Saudita au fost arestate zeci de persoane care aveau legaturi cu celule teroriste ce pregateau atentate in regiune.

Piata este cu atat mai vulnerabila la o ofensiva jihadista in regat cu cat pretul petrolului creste constant, iar capacitatile de crestere a productiei mondiale fiind aproape inexistente in afara Arabiei Saudite.

"Chiar si un atac esuat ar avea un efect psihologic imens, pentru ca piata se asteapta la actiuni teroriste de acest gen. Daca ar reusi sa afecteze productia sau exportul, efectele ar fi si mai grave. Cresterea ar fi astronomica (...) Daca reusesc sa distruga o rafinarie mare sau un terminal important de incarcare si sa reduca exporturile saudite cu cinci sau zece milioane de barili pe zi, impacul ar fi dramatic. Pretul ar trece de pragul de 200 de dolari", a explicat Michael Klare, seful programului "Peace and World Security" de la Universitatea din Massachusetts si autorul lucrarii "Resource Wars".

Amenintari teroriste care vizau sectorul petrolier saudit, au fost lansate chiar de Osama ben Laden, printr-un mesaj audio dat publicitatii in decembrie 2006. Acesta isi indemna atunci discipolii sa "conduca operatiuni impotriva productiei de petrol, in Irak si in Golf, caci lipsa de petrol ii va duce la pieire fara sa trebuiasca sa mai facem noi altceva".

