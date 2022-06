Ursache: Este imprudent sa dam Fondul Proprietatea unui administrator

In prezent, cea mai buna solutie ar fi sa se amane numirea unui administrator pentru Fondul Proprietatea pentru toamna lui 2009, deoarece este imprudent sa se dea in administrare un portofoliu de 4 miliarde euro.

"In faza actuala, in care nici o mare banca nu poate sa spuna ca nu are probleme, mi se pare imprudent sa se dea un portofoliu de 4 miliarde euro pe mana unui manager de fond. Sistemul de administrare dualist, care asigura acum functionarea Fondului, poate asigura fara nici o problema si listarea FP la Bursa. Este precaut sa nu ne jucam in aceasta perioada cu un asemenea portofoliu", a declarat Mircea Ursache, membru al Consiliului de Supraveghere al Fondului Proprietatea, citat de NewsIn.

Pana in prezent, termenul avansat pentru alegerea administratorului era 10-20 decembrie 2008.

"In prezent, se lucreaza la verificarea tehnica a textului si a traducerii. Abia cand se va incheia acest proces caietul va putea fi publicat. In momentul de fata, nu pot spune o data sigura despre publicarea caietului de sarcini in Monitor", declara, in 11 noiembrie, presedintele Comisiei pentru alegerea administratorului, Sebastian Vladescu.

Trei actionari, care detin 10,62% din capitalul social al Fondului Proprietatea, au anuntat miercuri ca vor sa se adopte in adunarea generala a actionarilor din 15 decembrie o hotarare prin care sa se solicite primului ministru revocarea membrilor Comisiei pentru selectarea administratorului si inlocuirea lor cu membri ai Consiliului de supraveghere.

Insa Mircea Ursache considera ca "este indicat ca listarea Fondului sa se faca dupa programul anuntat, chiar si fara un administrator, pentru ca actionarii sa isi vanda acsiunile pe piata bursiera".

Conform planului de actiune pentru listarea la bursa elaborat la inceputul lunii august, Fondul ar urma sa fie listat in iunie 2009.

La sfarsitul lunii septembrie, directorul general al FP, Daniela Lulache declara ca "listarea Fondului Proprietatea este una din prioritati, dar nu in orice conditii, iar daca piata va continua sa nu fie favorabila, am putea decala calendarul privind listarea".

Numarul de actionari persoane private ai Fondului Proprietatea a ajuns in prezent la 2.024, de la 2.080 cati erau la jumatatea lunii octombrie, iar detinerea acestora in capitalul Fondului a crescut cu 4,44 puncte procentuale, pana la 25,30%.

