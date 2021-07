Boom-ul preţurilor în vârf de sezon pe litoralul românesc. Cât costă un sejur la mare, într-un hotel de 3 și 5 stele, la început de august

Totodată, potrivit consultanților în turism, tarifele pentru cazarea pe litoral sunt în creștere cu 5% față de anul trecut iar daca în România un sejur de o săptămână este 1.000 de euro în sistem all inclusive în vârf de sezon, în Bulgaria există prețuri care pornesc de la 500 de euro.În acest moment, gradul de ocupare este de peste 90% a locurilor de cazare de pe litoral, iar trendul se va menţine până spre finalul lunii august, potrivit Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). Consultanții atrag atenţia pe această cale că, în această perioadă, este foarte greu să mai găseşți camere libere, daca nu ți-ai făcut rezervare din timp.“Toate preţurile sunt la nivel maxim. Fiecare hotel, în funcţie de plaja de clienţi pe care o are, îşi fixează tarifele”, a declarat vicepreşedinte al FPTR, Dragoş Răducan.„Se vă vinde orice, deoarece de ani buni românii îşi iau concediile în august. Aglomeraţia vă fi de pe 2-3 august şi vă ține până după sărbătoarea de Sfânta Marie (15 august)”, a mai adăugat acesta.Bineînțeles, stațiunea Mamaia rămâne cea mai asaltată in această perioadă, fiind și stațiunea cu cele mai multe locuri de cazare: aproximativ 270 de unități de cazare, cu 26.000 de locuri.Pentru săptămâna 26 iulie – 2 august, 2 august -9 august prețurile pentru șapte nopți la un hotel din Mamaia sunt:• la un hotel de 3 stele, regim all inclusive, tarifele pornesc de la 5.000 de lei pe camera;• la 4 stele se pornesc de la 6.000 de lei pe cameră, regim all inclusive;• la 4 stele, regim ultra all inclusive (beneficii suplimentare, precum: spa, room service 24 de ore sau acces gratuit la minibar), tarifele pornesc de la 7.500 lei pe camera;• la 5 stele, în regim all inclusive, un concediu pentru două persoane costă de la 13.500 de lei pe camera;Important de reținut că aceste tarifele variază și în funcție de serviciile incluse în pachet, snack-uri, șezlonguri și umbrelele la plajă incluse sau nu, săli de fitness sau spa etc.