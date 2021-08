Românii își anulează pe capete vacanțele în Grecia. Cum încearcă să vândă pachetele cumpărate și ce opțiuni de asigurare există

Motive suficiente ca o parte dintre românii care şi-au cumpărat vacanţe în aceste zone turistice, sa-si dorească sa renunţe la ele, punându-le la vânzare pe diferite forumuri, grupuri Facebook , etc. De teamă sau pentru că nu sunt sau nu vor sa se vaccineze."Aceasta practică nu este totuşi nouă. Am mai întâlnit-o şi in anii trecuţi, însă nu la acest nivel de isterie. Situatia trebuie privita cu calm. Oamenii trebuie sa se calmeze. Clar există un avantaj dacă excursiile au fost cumpărate prin agenţiile de turism", este părerea unui agent de turism."In perioada 10.10-18.10 urma să plec in Grecia - Paralia Katerini, insă din pricina unor probleme personale nu mai pot pleca. Asadar, pun in vânzare un concediu de două persoane cu transport inclus prin autocar.Pret 1300 Ron - transport + cazare 7 nopți.(regim selfservice)Vacanta este luată prin agentie - CND turism- si pentru modificari va trebui sa mergem împreună la agentie din cate am înțeles de la ei.Va rog sa îmi scrieți in privat daca va interesează. Mulțumesc!""Din pacate, din motive personale nu mai putem ajunge anul acesta in Thassos, de aceea ne dorim sa se bucure altcineva de aceasta vacanta. Oferim biletele achizitionate de noi la jumatate din pretul dat. Cazarea este pentru 2 adulti, 5 nopti, perioada 5-10 sept, locatie cu vedere la mare la hotel Elinas. Pentru mai multe detalii astept mesaj in privat", este un alt anunț similar."Super OfertăVAND Vacanță in GreciaPachet pentru 2️ cupluri/familieLocatie: Paralia KateriniHOTEL CENTRAL 3* cu vedere la mare, in mijlocul stațiunii7 nopti in cameră dublă/pat matrimonialMic dejun, bufet suedez, inclusTransport: Individual (masina)Perioada: 15.09.2021 - 22.09.2021 PRE Ț / 2 CAMERE = 550 euro"Si exemplele pot continua.Astfel, panica stârnită de numărul mare de vacanţe puse la vânzare pe forumurile de specialitate a căpătat nuanţe din ce în ce mai stridente, în vara 2021 si pentru începutul lunii septembrie, producând-se efectul de rostogolire, sunt de părere agenţiile de turism.Datele publicate de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor arată că doar persoanele care sunt vaccinate sau care au fost infectate în trecut cu SARS CoV-2 sunt scutite de carantină."Am întâmpinat o problema cu rezervarea facuta la hotel Emerald din Thassos pt perioada 2-7 Sept. Am rezervat camera din luna iunie, trimițând un avans de 80 euro. Din cauza restricțiilor COVID, nu mai putem merge in concediu iar proprietarul, dl Kostas a spus ca nu imi poate returna avansul ci il opreste pt cand voi ajunge, vreodată. Vi se pare normal? Asa se procedează?""Foarte mulți români au ales ca destinații atât România, în special litoralul românesc, cât și Bulgaria, care au eliminat pentru tot sezonul orice restricție, în mod special pentru turiștii români. Este drept, un mare avantaj îl au turiștii vaccinați, care nu sunt nevoiți să intre în carantină de la revenirea din orice destinație, îndiferent de culoarea riscului de infectare, verde, galbena, rosie", a declarat pt Ziare.com purtatorul de cuvant al Patronatului Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT), Traian Badulescu.Turiștii trebuie să conștientizeze că agențiile de turism nu au cum să îi reprogrameze dacă nu sunt vaccinați, dar destinația este deschisă, a mai completat Traian Badulescu.Față de anul precedent, cererea de anulare este mai mare, cel puțin pentru august și începutul lunii septembrie."Le recomand turiștilor să își facă asigurările storno și de călătorie. Asigurarea storno asigură returnarea banilor în cazul unei îmbolnăviri, inclusiv COVID-19, înainte de plecare, sau alte cazuri grave care pot fi dovedite. Asigurarea de călătorie asigură la fața locului spitalizarea sau carantinarea în cazul îmbolnăvirii turistului.Anul trecut, mai ales pentru prima parte a sezonului estival, am discutat de reprogamări, pentru că multe destinații au fost închise. În acest an, nu mai vorbim de așa ceva. Există posibilitatea vaccinării iar mulți oameni s-au imunizat".