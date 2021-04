Daianu: Vaccinarea nu inseamna discriminare, ci salvare de vieti omenesti si a economiei

"Marea urgenta este pandemia si sustinerea economiei in continuare. Trebuie continuata cu consecventa corectia macroeconomica. Controlul pandemiei depinde de rata de vaccinare. Nu inseamna discriminare, ci sa salvam business-uri, economia si vieti omenesti. Avem prea multi care neaga pandemia si cred in conspiratii", a mentionat Daianu, la Conferinta de Risc de Tara, organizata de Coface Romania.Potrivit lui, Romania trebuie sa aiba o Banca de Dezvoltare, asa cum se intampla in Polonia si Ungaria."Vorbim de vreo trei-patru ani despre Banca de Dezvoltare si nici pana acum nu a aparut. Trebuie sa existe, asa cum exista in alte tari. Polonezii, ungurii au fost mult mai alerti decat noi din acest punct de vedere. Mie imi pare bine ca si viziunea Fondului Monetar International enuntata de Viktor Gaspar, care este directorul Departamentului de Politici Fiscale, un fost inalt oficial la Comisia Europeana, vorbeste despre faptul ca avem nevoie de sisteme mai echitabile fiscale. Echitatea nu inseamna socialism. Echitatea inseamna o economie de piata care functioneaza corect, care nu este capturata de grupuri de interese", a spus mai afirmat seful Consiliului Fiscal.