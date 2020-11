Expert in sanatate publica: Valea Prahovei va deveni si mai periculoasa decat litoralul. Riscul de infectare va fi urias

Guvernul nu va lua masuri severe inainte de alegeri

Oamenii vor muri in afara spitalelor, din lipsa paturilor

Masuri de reducere a infectarii pe partii

Aglomerarea va fi si mai mare

"Daca pe litoral, oamenii petreceau foarte mult timp afara sau in spatii inchise, dar cu usile deschise si in sistem de ventilatie, acum vor petrece mult timp inauntru, iar riscul de infectie este extrem de mare, mai ales daca exista aglomeratie. O masura responsabila ar fi, in acest moment, interzicerea oricaror manifestari de grup. Iar aici ma refer si la statiunile de munte si partii, acestea nu ar trebui sa aiba activitate", spune expertul in sanatate publica Razvan Chereches.Acesta nu se asteapta ca inainte de alegeri, nici primarii, nici Guvernul sa ia masuri stricte sau severe."Daca noi, ca tara, am fi vrut sa decongestionam terapia intensiva si, implicit, sa scadem mortalitatea ar fi trebuit sa intram si noi intr-un lockdown. Dar la felul in care s-a actionat pana acum, nu am facut decat sa prelungim termenul de scadere a numarului de infectati", a mai spus Chereches.In schimb, se asteapta ca dupa alegeri sa nu mai fie amanat prea mult lockdown-ul ca in primavara, iar in acel moment vor fi inchise toate restaurantele si hotelurile."Implicit, Craciunul si Revelionul vor fi inchise. Ii inteleg, pe de o parte (n.r. - pe politicieni), ca pentru ei poate primeaza principiul economic, dar ieri s-a publicat un studiu in revista Nature prin care s-a demontrat ca restaurantele au cel mai mare risc de transmitere a infectiei. Si ca sa poata sa functioneze ar trebui sa o faca la o capacitate de 20%. Nu cred ca restaurantele si hotelurile de pe Valea Prahovei ar putea sa aiba profit la 20% din capacitate", a mai spus expertul in sanatate publica.In statiuni si pe partii, Politia Locala ar putea sa supravegheze ca oamenii sa nu se inghesuie la telescaun sau la telegondola si sa-i tina pe oameni distantati, afirma Chereches."Chiar daca acum, inainte de alegeri exista impresia din partea autoritatilor ca sunt deschise la anumite concesii, la ce ritm de infectari avem in momentul acesta, sigur, pana de alegeri vom ajunge sa avem acoperita 100% capacitatea de paturi ATI si vom avea, inevitabil, oameni care vor muri in fara sectiei de Terapie Intensiva, pentru ca nu au mai avut unde sa intre, iar in acel moment nu se mai pot amana masurile dure. Nu se pot amana nici acum, dar acum, din nefericire avem alte prioritati la nivel national", spune Razvan Chereches.Lucian Badircea, director de agentie de turism, a facut pentru Ziare.com , un set de reguli de bun simt ce ar trebui urmate pentru a reduce riscul de infectare, in eventualitatea in care partiile vor mai fi deschise dupa alegeri."Trebuie sa eviti petrecerile "apres-ski" si asa iti vor creste sansele sa nu te infectezi. Pranzul nu trebuie luat pe terasele sau restaurantele foarte aglomerate. Ba chiar este recomandat sa mergem pe "modelul frantuzesc", cel in care ne luam un sandwich si-l mancam pe partie. Gondolele nu trebuie folosite de un numar mai mare de 4 persoane, iar acestea ar trebui sa fie familie pentru a reduce la minimum riscul", spune Badircea.Potrivit acestuia, este de preferat sa folosim un echipament de schi propriu pentru ca nu stim daca acestea au fost dezinfectate inainte."Mai mult, desi este foarte greu de evitat, sa incercam sa nu mai scoatem manusile din maini cu gura. E de preferat sa folosim cablurile neacoperite decat un telescaun si as mai recomanda prelungirea programului de functionare a partiilor", a mai spus directorul."Dupa estimarile mele, foarte multi romani care isi planificasera vacante la schi in afara tarii au renuntat la ele si vor merge la noi. Iar tot acest flux de turisti va aglomera si mai tare partiile. In cazul companiei mele, 90% din cei care mergeau in afara sunt schiori inversunati si nu vor rata ocazia sa schieze la noi, daca in tari precum Austria, Italia sau Franta nu mai pot merge", estimeaza Badircea.CITESTE SI: