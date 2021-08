Valoarea de piaţă a companiilor româneşti a depăşit nivelul atins înainte de pandemie. Care este impactul asupra economiei

De asemenea, investitorii prezenţi la BVB şi-au intensificat activitatea de tranzacţionare în primele şapte luni ale acestui an, ceea ce a determinat ca valoarea cumulată a tranzacţiilor cu toate tipurile de instrumente să depăşească 10,4 miliarde lei, echivalentul a 2,1 miliarde euro.Acest nivel corespunde unui ritm de creştere de 56,6% comparativ cu perioada ianuarie-iulie a anului trecut. Defalcat pe clase de active, tranzacţiile totale realizate pe Piaţa Reglementată pe segmentul de acţiuni au fost de 5,8 miliarde lei, iar pe segmentul de obligaţiuni de 4,2 miliarde lei.Defalcat pe tipuri de instrumente financiare, acţiunile au generat o lichiditate medie zilnică de aproximativ 40 de milioane lei, instrumentele cu venit fix 29 milioane lei, în timp ce 3 milioane lei a fost rulajul zilnic pe segmentul produselor structurate şi al unităţilor de fond."La nivelul lunii iulie, piaţa de capital şi-a continuat ascensiunea şi a atins noi valori record. În şedinţa de tranzacţionare din 14 iulie, indicele BET a atins pentru prima dată în istorie nivelul de 12.055 puncte. La finalul aceleeaşi şedinţe, indicele BET-TR a afişat un nivel record de 21.002 puncte. Până la finalul lunii iulie, piaţa s-a retras uşor, dar a rămas în zona maximelor istorice. Într-un astfel de context, evoluţia pieţei de capital a adus investitorilor câştiguri potenţiale semnificative", mai arată BVB.Astfel, creşterea oferită investitorilor de pe piaţa de capital a fost de 25% în primele 7 luni prin prisma indicelui BET-TR şi de 20% prin prisma indicelui BET.„Bursa românească a devenit un adevărat mall investiţional: aceeaşi platformă găzduieşte acum o gamă mult mai largă de companii şi oferă expunere către noi sectoare care au lipsit din piaţa de capital sau care au fost prea puţin reprezentate. Rezultatul este că atractivitatea bursei a crescut, atât pentru emitenţi, cât şi pentru investitori. Am reuşit să depăşim dilema în care bursa a fost prinsă în urmă cu mulţi ani: dacă e nevoie mai întâi de mai mulţi investitori sau de mai multe companii.Răspunul pe care piaţa l-a dat este că odată ce au curs mai fluid listările, investitorii au început să apară. Este esenţial, însă, să privim acest fenomen în contextul în care piaţa de capital a atins lună de lună noi maxime istorice, iar perspectiva unei inflaţii în creştere a determinat tot mai mulţi români să găsească o serie de canale mai eficiente pentru economiile lor,” a declarat Radu Hanga, preşedintele Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti.Activitatea investiţională la BVB şi-a continuat parcursul ascendent în prima parte a anului, după rezultatele record obţinute în 2020 când investitorii prezenţi pe bursa românească au tranzacţionat instrumente financiare în valoare totală de 18,3 miliarde lei, echivalentul a 3,77 miliarde euro. A fost cea mai mare valoare anuală înregistrată vreodată pe segmentul principal al bursei româneşti şi a depăşit cu aproape 25% recordul anterior consemnat în anul 2007.„O piaţă de capital puternică are impact pozitiv asupra economiei. Creşterea economică poate fi susţinută şi accelerată prin intermediul bursei întrucât finanţarea companiilor româneşti este asigurată tot mai des şi consistent de mecanismele pieţei de capital. Avem premise foarte bune să ne consolidăm statutul de Piaţă Emergentă şi ne dorim ca românii să investească mult mai mult în economia românească. Pentru acest lucru, este nevoie ca trendul listărilor să continue şi toţi participanţii la piaţă, alături de BVB, fac eforturi ca acest fenomen al listărilor accelerate să devină o normalitate pe bursa locală,” a afirmat Adrian Tănase, directorul general al BVB.În septembrie 2020, România a fost promovată de către furnizorul global de indici FTSE Russell la statutul de Piaţă Emergentă.