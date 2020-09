ANALIZA Cine sunt cei mai prosperi romani. Valoarea salariului mediu net in cele cinci judete care sustin economia tarii

* Harghita (2.349 lei, cu 21,3% mai putin decat media pe economie),

* Teleorman (2.360 lei, cu 21,0% mai putin decat media pe economie),

* Covasna (2.379 lei, cu 20,3% mai putin decat media pe economie),

* Bihor (2.385 lei, cu 20,1% mai putin decat media pe economie),

* Vrancea (2.389 lei, cu 20,0% mai putin decat media pe economie).

* Municipiul Bucuresti (4.068 lei, cu 36,2% peste media pe economie),

* Cluj (3.449 lei, cu 15,5% peste media pe economie) si

* Timis (3.310 lei, cu 10,9% peste media pe economie).

* Ilfov (3.163 lei)

* Iasi (3.125 lei)

In ce industrii s-au castigat cei mai multi bani

* informatii si comunicatii - 5.645 lei (+89,0%)

* intermedieri financiare si asigurari - 4.980 lei (+66,8%),

* administratie publica - 4.948 (+65,7%),

* productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat - 4.384 lei (+46,8%),

* industria extractiva - 4.276 (+43,2%),

* activitati profesionale, stiintifice si tehnice - 3.938 lei (+31,9%),

* sanatate si asistenta sociala - 3.717 lei (+24,5%),

* invatamant - 3.396 lei (+13,7%).

* hoteluri si restaurant- 1.726 lei (-42,2%),

* alte activitati de servicii - 1.903 lei (-36,3%),

* agricultura, silvicultura si pescuit - 2.277 lei (-23,7%),

* activitati de servicii administrative si activitati de 2/4 servicii suport - 2.290 lei (-23,3%),

* comert - 2.389 lei (-20,0%),

* distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare- 2432 lei (-18,6%),

* tranzactii imobiliare - 2.481 lei (-16,9%),

* activitati de spectacole, culturale si recreative 2.587 lei (-13,4%),

* industria prelucratoare - 2.597 lei (-13,0%),

* transport si depozitare 2.742 lei (-8,2%) si

* constructii 2.807 lei (-6,0%).

Unul din cinci angajati din Romania lucreaza in Bucuresti-Ilfov

Cele mai mari castiguri salariale medii nete lunare realizate in 2019, superioare mediei pe economia nationala, au fost in:Pe de alta parte, castigurile salariale medii nete lunare care s-au situat la cea mai mare distanta sub media pe economie au fost in:Efectivul salariatilor la sfarsitul anului 2019 a fost de 5.481.000 de persoane. Comparativ cu sfarsitul anului 2018, efectivul salariatilor a inregistrat o crestere cu 54.900 persoane.In profil regional, efectivul salariatilor a inregistrat cresteri fata de sfarsitul anului 2018 in majoritatea regiunilor de dezvoltare.Cele mai semnificative cresteri ale efectivului de salariati de la sfarsitul anului s-au inregistrat in regiunile Bucuresti-Ilfov (+28,1 mii persoane), Nord-Est (+8,9 mii persoane), Nord-Vest (+7,9 mii persoane), Sud-Est (+7,5 mii persoane), Sud-Vest Oltenia (+4,5 mii persoane). Singura regiune in care efectivul salariatilor a scazut fata de sfarsitul anului precedent a fost regiunea Vest (-3,3 mii persoane).In regiunea Bucuresti-Ilfov se concentreaza circa 22% din salariatii din economie.