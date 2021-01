"Valul albastru" din SUA incepe sa atinga intreaga lume financiara. Cum va impacta economia mondiala victoria democratilor in alegeri

Dolarul a trecut pe scadere fata de principalele monede

Cum au reactionat pietele internationale

In momentul de fata, Senatul american are 50 de senatori democrati si 50 de senatori republicani, dar avantajul este de partea democratilor pentru ca, in fiecare disputa de acum incolo, votul decisiv ii revine vicepredintelui Kamala Harris, care este democrata.Din acest motiv, actiunile din domeniul tehnologiei deja au inceput sa scada, mai ales ca democratii au promis taxe mai mari pentru gigantii din IT, dar si reglementari mai stricte. Pe de alta parte, actiunile de pe pietele internationale au avut o reactie mixta cu privire la vestea ca democratii au castigat locurile din Senat ce reveneau statului Georgia.Acest lucru s-a vazut in actiunile europene, dar mai ales in cele chinezesti, care deja sufereau din cauza politicilor comerciale pe care presedintele in exercitiu, Donald Trump le impusese.De asemenea, randamentul obligatiunilor Trezoreriei SUA pe 10 ani a crescut, intre timp, cu peste 1% pentru prima data de la aparitia pandemiei.Randamentele obligatiunilor au crescut si dolarul a scazut in perspectiva unui stimul mai mare daca democratii preiau controlul Senatului SUA dupa alegerile secundare din Georgia, in timp ce petrolul a atins un maxim de 11 luni dupa ce Arabia Saudita a convenit sa reduca productia mai mult decat se asteptau investitorii.Impreuna cu o majoritate restransa pentru democratii din Camera Reprezentantilor, Congresul ar putea introduce un stimul fiscal mai mare si ar putea deschide calea catre presedintele ales, Joe Biden , pentru a impune o reglementare corporativa mai mare si impozite mai mari."Se asteapta ca noul guvern democrat sa majoreze stimulii economici, in esenta sa cheltuiasca mai mult, pentru a contribui la atenuarea pandemiei. Asta inseamna ca dolarul va slabi", a declarat Paul Sandhu, reprezentant BNP Paribas Asset Management in Hong Kong.Pe de alta parte, exista si analisti care spun ca Senatul controlat de democrati ar fi un lucru bun pentru cresterea economica la nivel global si, prin urmare, pentru activele cele mai riscante, dar negativ pentru obligatiuni si dolar, in ipoteza in care bugetul SUA si deficitele comerciale ar creste si mai mult."Istoria ne spune ca este mult mai usor sa faci lucrurile atunci cand un partid controleaza totul, deoarece democratii si republicanii au avut dificultati de cooperare de cel putin 30 de ani", au spus analistii Danske intr-o nota, citati de Investing.com Euro a crescut pana la 1,2344 dolari, un nivel observat ultima data in aprilie 2018, in timp ce yenul a atins un maxim de 10 luni, adica o paritate de 102,57 yeni la dolar. Dolarul a atins cel mai scazut nivel in aproape sase ani fata de francul elvetian.Mai mult, in aceasta dimineata, Bitcoin a crescut cu peste 5%, pana la un nivel record de 35.879 de dolari.Actiunile mondiale au castigat 0,1%, revenind la cele mai recente recorduri record, iar actiunile europene au crescut cu 0,08%.In Asia, indicele Nikkei a scazut cu 0,4%, in timp ce indicele MSCI din Asia-Pacific, cu exceptia Japoniei, a sters castigurile anterioare.La Shanghai, indicele CSI300 a crescut cu 0,7% atingand cele mai bune niveluri din 2008, majorarea fiind sustinuta si de siguranta ca companiile chinezesti nu vor mai fi sanctionate de administratia Trump.In schimb, pietele bursiere europene s-au deschis in crestere azi, investitorii urmarind cu atentie evolutiile politice din SUA, precum si progresul pandemiei coronavirusului. Indicele DAX din Germania se tranzactiona cu 0,3% mai mult, contractele futures CAC 40 din Franta au urcat cu 0,7%, iar FTSE 100 din Marea Britanie a crescut cu 1%.