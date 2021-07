Creștere spectaculoasă a vânzărilor de automobile electrice în Uniunea Europeană

Conform datelor publicate vineri de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), automobilele complet electrice au reprezentat 7,5% din înmatriculările de autoturisme noi în trimestrul al doilea al acestui an, comparativ cu 3,5% în perioada similară a anului trecut. Pe o piaţă auto care funcţionează la ralanti, din cauza crizei sanitare, în perioada aprilie-iunie 2021 în UE au fost înmatriculate peste 210.000 de automobile electrice, în creştere cu 231,6% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Această creştere a fost stimulată de progresele substanţiale înregistrate pe toate cele patru mari pieţe din regiune, în special în Spania (372,7%) şi Germania (357%).Vehiculele hibride de tip plug-in au înregistrat o creştere şi mai spectaculoasă în trimestrul al doilea, înmatriculările crescând cu 255,8% până la 233.730 de unităţi. Italia a fost piaţa cu cel mai puternic ritm de creştere a înmatriculărilor de hibride plug-in în trimestrul al doilea, cu un salt de 659,3% în ritm anual.Automobilele pe benzină încep să îşi piardă poziţia dominantă şi reprezintă în prezent mai puţin de jumătate din vânzările de autovehicule în UE, cu 1,17 milioane de vehicule vândute şi o cotă de piaţă de 41,8% în trimestrul al doilea al acestui an, faţă de 51,9% în trimestrul al doilea al anului trecut.Automobilele diesel, care au fost pe primul loc în unele state membre, au fost şi ele afectate şi nu mai reprezintă în prezent decât 20,4% din vânzări, comparativ cu aproape 30% în 2020.Cu toate acestea, vânzările de automobile electrice pe baterie nu reprezintă decât o mică parte din cele 2,8 milioane de vehicule vândute în perioada aprilie-iunie în UE, în timp ce cota de piaţă a automobilelor care funcţionează pe combustibili tradiţionali (benzină şi motorină) este de 62,2%. Comisia Europeană ar dori să accelereze tranziţia la automobilele electrice , având în vedere ajungerea la neutralitatea emisiilor de CO2 în 2050. La mijlocul acestei luni, Bruxelles-ul a anunţat un pachet de propuneri pentru a reduce cu 15% emisiile de CO2 în 2025, comparativ cu 2021, şi cu 55% în 2030, printre care se numără în special interzicerea comercializării de autovehicule noi pe benzină şi motorină începând din 2035."Constructorii dispun de o fereastră de oportunitate până în 2025 pentru a stimula vânzările de autovehicule pe benzină, care le aduc cele mai mari profituri. În schimb, începând din 2025, odată cu înăsprirea normelor europene, am urma să cunoaştem un nou val de vânzări de autovehicule electrice", a apreciat expertul german Matthias Schmidt.Mai mulţi constructori auto, printre care Stellantis (proprietarul mărcilor Peugeot şi Fiat ), au anunţat că nu vor mai dezvolta noi motoare pe benzină şi vor limita opţiunile de motorizare. Alţii s-au angajat şi mai radical în tranziţia spre vehiculele electrice, unele mărci preconizând că vor deveni complet electrice, începând din 2025 pentru Jaguar şi cu 2030 pentru Volvo