Vanzarile de automobile marca Dacia au crescut cu 10,2% in primul trimestru. Modelele Sandero si Duster, cheia rezultatelor bune

In ceea ce priveste performantele marcii Renault, aceasta a vandut 433.662 de vehicule in primul trimestru din 2021, in crestere cu 1,3% comparativ cu primul trimestru din 2020. In Europa, vanzarile de versiuni electrice ale automobilelor marca Renault au reprezentat 23% dintre inmatriculari. In regiunile din afara Europei, Renault s-a concentrat pe cele mai profitabile segmente, de exemplu in Rusia unde noul Duster a inceput sa fie comercializat in luna martie si a avut un debut in forta."Marca Dacia a vandut 121.231 de vehicule (crestere de 10,2%) gratie succesului noului Sandero si a performantelor bune de vanzari pentru Duster. Noul automobil electric Dacia Spring promite sa fie un succes, avand in vedere numarul pre-comenzilor", a informat grupul auto francez intr-un comunicat de presa.Marca Lada a vandut 90.472 de vehicule cu o buna performanta pe piata din Rusia (crestere de 5,4%), gratie modelelor Granta, Vesta si lansarii cu succes a NIVA Travel.La nivelul grupului Renault, in primul trimestru din 2021 veniturile s-au cifrat la 10,015 miliarde de euro, in scadere cu 1,1% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Grupul francez precizeaza ca la un curs de schimb constant, veniturile ar fi inregistrat o crestere de 4,4% in ritm anual.Anul trecut, Grupul Renault, proprietarul Dacia, a raportat pierderi record de opt milliarde de euro in conditiile in care veniturile grupului au scazut cu 21,7%, pana la 43,474 miliarde de dolari, iar numarul de autovehicule vandute a scazut cu 21,3% pana la 2,95 milioane unitati.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999 si relansata in 2004 cu modelul Logan. Ulterior, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.