Preturile la laptopuri, tablete si telefoane au crescut masiv. Scoala online a golit rafturile de electronice

Majorarea de preturi s-a vazut in intreaga lume

"Inceperea noului an scolar a generat o crestere a vanzarilor de laptopuri, tablete si camere web cu aproximativ 50%, pe fondul incertitudinii modului de desfasurare a cursurilor (clasic, online sau hibrid) si a necesitatii pregatirii pentru diferite scenarii, in contextul crizei sanitare generata de pandemia de COVID-19. Vanzari in crestere au fost si la telefoane mobile, avansul fiind de 30% fata de aceeasi perioada a anului trecut", a declarat pentru Ziare.com, Mihai Patrascu, CEO evoMAG.Si segmentul corporate, reprezentat atat de domeniul public, cat si de cel privat, a majorat achizitiile de hardware din aceasta perioada. Spre exemplu, ca reactie la contextul actual, s-au primit foarte multe cereri de la institutii publice pentru cantitati mai mari de echipamente in zona de primarii si consilii judetene.Pe de alta parte, unele magazine fizice au rafturile aproape goale, ultimele laptopuri ramanand nevandute pentru ca au preturi prea piperate, iar configuratia lor nu este una care sa fie de ajutor elevilor."Producatorii cu care lucram noi nu mai fac fata cererii si din acest motiv avem rafturile goale. Dupa cum vedeti, nu au mai ramas decat cele scumpe. Desi si cele pe care le-am avut pana acum au fost mult mai scumpe. Cu circa 20-25% fata de cat erau in mod normal", ne-a explicat un angajat Flanco in incercarea sa ne vanda un laptop ramas la raft.Daca in mod normal, un laptop cu o configuratie de 8GB - memorie, processor Intel Core i5 sau AMD Ryzen 5, cu placa video de 2GB si o memorie SSD de 256 sau 512 se gasea la pretul de 2.100 - 2.400 de lei, acum pretul acestora a ajuns aproape de 3.000 de lei.Potrivit lui Patrascu, cresteri de preturi la nivelul intregii piete, atat la nivel local, cat si global, au avut loc ca urmare a majorarii de preturi la furnizori si in lipsa existentei unor stocuri mai mari, concomitent cu o cerere in crestere. Particular, in Romania, cresterea de preturi a fost influentata si de devalorizarea leului in raport cu principalele valute."Nu cred ca apropierea de Black Friday este cauza pentru cresterea preturilor. Ne asteptam insa la o majorare a cererii in perioada urmatoare, ca urmare a apropierii de Black Friday. Noi vom desfasura acest eveniment de shopping toata luna noiembrie si, pentru asta, ne-am pregatit in consecinta. Ne-am asigurat stocuri de produse mai mari cu 50% fata de Black Friday-ul trecut si am reorganizat activitatea de receptie a marfurilor si de procesare a comenzilor", a mai spus CEO-ul evoMAG.In lunile septembrie si octombrie s-au inregistrat cresteri ale vanzarilor cu 30% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pe fondul cresterii cererii."Decizia de achizitie are loc mai rapid, consumatorii nu mai au nevoie de multe interactiuni cu produsul inainte de a-l cumpara si sunt mai obisnuiti cu cumparaturile online. Totodata, asteptarile acestora sunt mai mari - vor produsele cat mai repede si se asteapta ca toata experienta de cumparare sa fie cat mai placuta, iar procesul de comanda al produselor sa se desfasoare rapid si fara erori", a mai spus proprietarul magazinului online.De Black Friday 2020, acesta se asteapta la mai multe sesiuni de achizitii ca in trecut, aceiasi clienti alegand sa cumpere de mai multe ori."Clientii stiu ca vor beneficia de cele mai bune preturi, intra mai des pe site, descopera pe parcurs produsele pe care le doresc si le cumpara cu mai mare lejeritate", a afirmat Mihai Patrascu.Potrivit acestuia, valoarea medie a unui laptop achizitionat a fost de 1.500 de lei, pentru o tableta romanii au platit 700 de lei, iar pentru un telefon, undeva la 1.000 de lei.Si in toata aceasta goana, zeci de mii de copii raman tot la mila statului pentru livrarea de tablete pe care sa le foloseasca la scoala online.