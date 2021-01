Efectele restrictiilor impuse in pandemie: Vanzarile de autoturisme Dacia in Europa au scazut cu peste 30%, in 2020

Datele statistice sunt valabile pentru statele din Uniunea Europeana, Marea Britanie si tarile din Asociatia Europeana a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia.Restrictiile impuse in timpul pandemiei de coronavirus (COVID-19), inclusiv inchiderea showroom-urilor, au avut un impact fara precedent asupra vanzarilor de masini, toate cele 27 de piete auto din UE inregistrand scaderi de peste 10%, informeaza ACEA.Inmatricularile de autoturisme Dacia in Europa s-au cifrat anul trecut la 405.472 de unitati, in scadere fata de 2019 (580.816 vehicule).In 2020, grupurile franceze Renault si PSA au inregistrat scaderi ale vanzarilor de 25,7% si, respectiv, 30,3%, compania americana Ford a avut un declin de 31,7%, in timp ce grupurile germane Volkswagen AG si Daimler AG au raportat un recul de 21,7% si, respectiv, 23,8%. Grupul PSA detine brandurile Peugeot Opel /Vauxhall si DS.In decembrie, livrarile de autoturisme Dacia au scazut cu 22,4% in Europa, iar cota de piata a producatorului de automobile s-a redus la 3,3%, de la 4,1% in perioada similara din 2019. Inmatricularile de autoturisme Dacia in Europa s-au cifrat la 39.884 unitati, in scadere fata de decembrie 2019 (51.375 vehicule).Marii producatori auto au raportat rezultate mixte luna trecuta: cresteri la grupul german Volkswagen AG (8,2%) si cel francez PSA (1,7%), scaderi la grupul Renault (15,6%), grupul Daimler (14,8%) si compania Ford (23,3%).Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.