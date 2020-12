Vanzarile online de alimente au crescut de cinci ori din martie pana acum

CITESTE SI:

O evolutie similara a avut-o categoria sport & fitness, ce a atins in luna iunie o crestere de 250% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Trendul de crestere s-a mentinut pe tot parcursul anului, ultimele luni consemnand o majorare de peste 150%.Produsele si decoratiunile pentru casa, jucariile, cartile, bijuteriile si electronicele au inregistrat, de asemenea, vanzari de peste 150%. In ultimele luni, avansul s-a pastrat in jurul unei cresteri de 100%."Anul 2020 a generat o schimbare radicala a comportamentului de consum in toata lumea. Daca, initial, lockdown-ul a fost motorul principal pentru cresterea vanzarilor, mai ales pe categorii de produse neajunse inca la o maturitate in eCommerce, ulterior, actiunile retailerilor, orientate catre pastrarea acestei evolutii, catre retentia si fidelizarea clientilor, i-au determinat pe clienti sa faca achizitii online in continuare", spune Cristi Movila, Growth Leader pentru Europa Centrala si de Est la VTEX.In acelasi timp, clientii au gasit suficiente motive pentru a pastra acest comportament de consum: posibilitatea de a face abonamente la anumite servicii, comoditate, acces mai rapid la o gama mai mare de produse, economii de timp si bani, siguranta mai mare etc.Cresterea vanzarilor online de anul acesta a fost sustinuta si de intrarea de noi categorii de clienti in eCommerce. Daca pana anul trecut cumparaturile pe internet erau considerate a fi, in principal, apanajul persoanelor mai tinere, anul acesta, la nivel mondial, mai multe milioane de clienti de peste 50 de ani, cu disponibilitate mai mare de cumparare, au facut achizitii online.Un alt factor care a contribuit la evolutia pozitiva a industriei eCommerce in 2020 a fost gradul mare de deschidere al comerciantilor catre a face parteneriate, asocieri, catre a gasi noi surse de venit. Este o tendinta care se va manifesta si in perioada urmatoare si care determina o crestere rapida a numarului de marketplace-uri."Se schimba modul in care clientii fac achizitii, punand presiune pe companii sa isi regandeasca modelul de business si strategia. Romania este parte din aceasta tendinta, cu tot mai multe marketplace-uri in piata si o vizibilitate din ce in ce mai mare a acestora. Pe langa schimbarea de strategie, retailerii ar trebui sa ia in calcul, pentru anul viitor, alocarea unui buget mai mare pentru a imbunatati experienta de cumparare a clientilor, pentru oferirea de servicii cu valoare adaugata, de consultanta aplicata pe nevoile clientilor", a mai spus Movila.Potrivit lui, retailerii trebuie sa trateze situatia actuala ca fiind noua normalitate, prioritatile fiind acum optimizarea business-ului si a operatiunilor, adaptarea la noul context si orientarea rapida spre vanzarea de bunuri si produse care sunt necesare in aceasta perioada.