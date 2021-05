Vesti proaste de la BNR: Rata anuala a inflatiei ar putea urca peste limita de sus a intervalului tintei in a doua parte a anului

"In ceea ce priveste evolutiile macroeconomice viitoare, membrii Consiliului au discutat indelung noul pattern anticipat al inflatiei, aratand ca acesta este sensibil mai inalt pe termen scurt decat in proiectia anterioara, si in mai mica masura pe cel de-al doilea segment al orizontului proiectiei.Astfel, rata anuala a inflatiei este asteptata sa urce vizibil peste limita de sus a intervalului tintei in a doua parte a anului curent, pana la 4,1% in decembrie 2021, fata de 3,4% in prognoza precedenta, pentru ca in debutul anului viitor sa revina, dar sa si ramana ulterior in jumatatea superioara a intervalului - in apropierea nivelului de 3,0% -, usor peste valoarea de 2,8% anticipata anterior pentru luna decembrie 2022", se spune in m inuta BNR. Conform sursei citate, s-a observat ca inrautatirea perspectivei pe termen scurt a inflatiei este din nou atribuibila aproape integral actiunii curente si viitoare a factorilor pe partea ofertei, influente inflationiste mai pronuntate decat in prognoza precedenta fiind asteptate in actualul context din evolutia preturilor combustibililor, energiei electrice si gazelor naturale.Acestea vor genera insa usoare efecte de baza dezinflationiste in 2022 - complementare celor majore decurgand din scumpirea energiei electrice in luna ianuarie 2021 si din ascensiunea cotatiei petrolului din primul trimestru al anului curent -, au remarcat membrii Consiliului, cresterea ratei anuale a inflatiei deasupra intervalului tintei avand, prin urmare, un caracter temporar. Influente in dublu sens pe orizonturi diferite de timp, dar similare ca intensitate celor previzionate anterior, sunt asteptate sa mai vina din evolutia pretului produselor din tutun, precum si din trendul ascendent al cotatiilor internationale ale unor materii prime agro-alimentare, resimtit prioritar la nivelul inflatiei de baza. BNR mentioneaza ca impactul inflationist al tuturor acestor factori ar putea fi insa mai intens si mai de durata, inclusiv prin efectele lor indirecte, au atentionat membrii Consiliului, evocand in mod repetat cresterile sincronizate in accentuare ale cotatiilor multor materii prime si blocajele in lanturile de productie si aprovizionare, de natura sa accelereze inflatia pe plan mondial.Exista totusi premise favorabile pentru productii agricole foarte bune pe plan intern, cel putin pe anumite segmente, cu potentiale consecinte pozitive asupra preturilor unor produse agroalimentare, au semnalat unii membrii ai Consiliului, in timp ce, in cazul preturilor gazelor naturale si energiei electrice sunt mai degraba posibile dinamici relativ mai ridicate, inclusiv in contextul rigiditatii manifestate recent de ofertele de pe piata libera. S-a apreciat ca potentialul acestor riscuri de a afecta durabil anticipatiile inflationiste pe termen mediu si de a genera astfel efecte secundare, in eventualitatea materializarii lor, ramane totusi scazut, reclamand insa monitorizarea atenta a tuturor evolutiilor.Pe cel de-al doilea segment al orizontului proiectiei, valorile mai ridicate ale ratei anuale anticipate a inflatiei sunt atribuibile insa presiunilor factorilor fundamentali, au concluzionat membrii Consiliului, in conditiile in care este de asteptat ca acestea sa-si epuizeze in scurt timp caracterul usor dezinflationist, iar apoi sa devina mai evident inflationiste decat in proiectia anterioara, intr-o intensificare totusi graduala. Argumentul major l-a constituit perspectiva cresterii mai alerte a deviatiei pozitive a PIB dupa redeschiderea ei in trimestrul III 2021, in contextul unei cresteri economice relativ mai dinamice, impulsionata de accesarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta.In acelasi timp, insa, s-a considerat a fi relevante: decalajele temporale ale manifestarii efectelor inflationiste ale gap-ului pozitiv al PIB; probabila ameliorare a structurii cererii agregate din perspectiva potentialului ei inflationist, prin cresterea contributiei investitiilor in detrimentul consumului privat, cu implicatii inclusiv asupra evolutiei viitoare a PIB potential; perspectiva decelerarii vizibile a cresterii costurilor salariale unitare pe orizontul proiectiei, in principal pe fondul persistentei subutilizarii fortei de munca, implicit a caracterului relaxat al pietei muncii.Potrivit BNR, s-a observat ca usoare efecte inflationiste sunt asteptate si din partea dinamicii preturilor importurilor non-energie, iar pe termen scurt, asemenea influente vor veni probabil suplimentar din cresterea abrupta a cererii de servicii odata cu ridicarea restrictiilor de mobilitate, eventual confruntata cu constrangeri pe partea ofertei. Pe acest fond, rata anuala a inflatiei CORE2 ajustat isi va incetini probabil scaderea in urmatoarele luni, iar apoi va reintra si se va mentine pe un trend usor ascendent - in loc sa se stabilizeze in jurul valorii de 2,7%, asa cum se anticipa anterior -, urcand la 2,8% in decembrie 2021 si la 3,1% la finele orizontului prognozei.