Venetia si-a redeschis laguna pentru navele de croaziera dupa 17 luni de pandemie VIDEO

Scrisoare deschisa

Cele doua tabere au manifestat fiecare la randul ei pentru a-si apara punctele de vedere: in timp ce silueta enorma a navei MSC Orchestra se profila in largul pietei San Marco, protestatari care purtau banderole cu textul "Nu navelor de croaziera!" si-au exprimat nemultumirea in timp ce se aflau la bordul unor mici ambarcatiuni cu motor."Vasele de croaziera reprezinta turismul-fulger, care nu aduce, de fapt, decat putine avantaje pentru Venetia", a declarat o protestatara.Aparatorii mediului inconjurator si ai patrimoniului cultural acuza totodata valurile mari generate de aceste nave, cu lungimi de mai multe sute de metri si inaltimi similare celor ale unor blocuri de cateva etaje, considerand ca valurile erodeaza fundatiile imobilelor din Venetia, oras inscris in patrimoniul UNESCO, si ca pericliteaza fragilul ecosistem al lagunei italiene.Aflati la randul lor pe chei, sustinatorii navelor de croaziera, reuniti in cadrul miscarii "Venetia munceste", au evidentiat numeroasele locuri de munca pe care prezenta acestor vase le genereaza in Venetia, oras a carui economie traieste in principal din turism, un domeniu deosebit de afectat in timpul pandemiei de COVID-19.Nava MSC Orchestra, care a sosit joi fara pasageri din portul grec Pireu, a plecat apoi cu aproximativ 650 de pasageri, care au trebuit sa prezinte un test PCR cu rezultat negativ facut cu cel mult patru zile inainte si sa se supuna apoi unui nou test inainte de imbarcare.Turistii au acceptat sa respecte strictele proceduri de securitate in vigoare, concepute pentru a evita situatia in care navele de croaziera devin veritabile focare de COVID-19, asa cum s-a intamplat de mai multe ori in trecut.MSC Orchestra a primit autorizatia de a primi la bord doar jumatate din capacitatea sa totala de 3.000 de pasageri, pentru a respecta astfel masurile anti-COVID-19. Nava urmeaza sa faca escale la Bari (in sudul Italiei), Corfu (Grecia), Mykonos (Grecia) si Dubrovnik (Croatia).In timpul celor doua zile de stationare in Venetia, nava a fost aprovizionata de personalul sau de bord, care a profitat totodata pentru a actualiza protocoalele de securitate care reglementeaza viata cotidiana de pe acesti "giganti ai marilor"."Suntem bucurosi sa ne aducem contributia la redeschiderea acestui oras, care a suferit atat de mult in ultimele 17 luni", a declarat Francesco Galietti, directorul Asociatiei Internationale a Companiilor de Croaziera (CLIA). "Intr-un singur an, acest sector de activitate a pierdut un numar imens de pasageri, circa 800.000, ceea ce inseamna pentru economie o pierdere de aproximativ 1 miliard de euro", a adaugat el.Dezbaterile despre prezenta acestor "uriasi ai marilor" nu se limiteaza doar la Venetia si au capatat in ultima perioada o dimensiune internationala, datorita notorietatii acestei destinatii turistice, una dintre cele mai apreciate din lume.Marti, numerosi artisti internationali, precum Mick Jagger, Wes Anderson, Francis Ford Coppola si Tilda Swinton, au adresat o scrisoare deschisa presedintelui italian Sergio Mattarella, prim-ministrului Mario Draghi si primarului din Venetia pentru la cere, printre altele, "o oprire definitiva" a circulatiei navelor de croaziera.Acea scrisoare deschisa, intitulata "Un decalog pentru Venetia" si semnata inclusiv de fostul ministru francez al Culturii, Francoise Nyssen, cere o mai buna gestionare a fluxurilor turistice, protejarea ecosistemului lagunei venetiene si combaterea speculei imobiliare, pentru a proteja "integritatea fizica, dar si identitatea culturala" a Orasului Dogilor.