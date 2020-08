Scaderea vine pe fondul reducerii ratei de dobanda de referinta de la 1,75% la 1,50%, un minim istoric. Indicele ROBOR a mai atins acest nivel in februarie 2018, cand se situa putin sub pragul de 2%.In 20 mai, ROBOR la 3 luni a scazut la 2,43%, sub nivelul IRCC. ROBOR la 3 luni a inregistrat o tendinta de scadere de la inceputul anului.