Vesti bune de la Ministerul Finantelor. Anuntul facut de ministrul Alexandru Nazare

"Am inmanat astazi primele 11 acorduri de finantare, in valoare totala de peste 303 milioane lei, companiilor selectate pentru proiectele de investitii pe schemele de ajutor de stat administrate de Ministerul Finantelor. Valoarea totala a investitiilor este de 610 milioane lei. Acestea vor genera un numar de 1.338 noi locuri de munca in domeniul industriei prelucratoare, alimentare, a serviciilor de dezvoltare de software si de sanatate", a scris ministrul Finantelor, intr-o postarea pe Facebook. Nazare a mai spus ca desi schemele de ajutor de stat reprezinta un efort semnificativ pentru bugetul anului 2021, mizeza pe faptul ca dincolo de efectul stimulativ pe care il au in desfasurarea activitatii companiilor private si crearea locurilor de munca, exista si o contributie substantiala care se intoarce la bugetul statului."Inmanarea acordurilor de finantare de astazi catre companiile beneficiare reprezinta un semnal pozitiv pentru dezvoltarea economica a tarii noastre. In acest sens, incurajez in continuare companiile romanesti sa aplice pentru schemele de ajutor de stat, care raman deschise, in vederea stimularii investitiilor si cresterii competitivitatii economice", a mai scris Nazare.