Vesti uriase pentru autostrazile A7 si A8, proiecte din "noua generatie" pregatite de CNAIR: "Intram in linie dreapta"

Potrivit ministrului, calendarul anuntat recent in privinta autostrazii A7, care va lega Ploiesti de vama Siret , ramane batut in cuie. In acelasi timp, va fi desemnat in cateva zile castigatorul proiectarii tronsonului Targu Neamt - Iasi - Ungheni, din A8."Intram in linie dreapta pentru construirea A7 + veste buna pentru A8!✔️ A7Sunt gata studiul geotehnic si cel de fezabilitate pentru tronsonul Ploiesti-Buzau din Autostrada Moldovei. Dupa aprobarea lor azi de catre CNAIR, in aceasta saptamana va fi obtinut si acordul de mediu pentru acest segment.Calendarul pe care l-am anuntat ramane valabil: in mai, incepem licitatia pentru EXECUTIA tronsonului, lung de 63 de km, care cuprinde 6 noduri rutiere, 42 de poduri si viaducte, 4 parcari securizate si 159 de hectare de perdele forestiere.Acesta este un proiect din "noua generatie" pregatita de CNAIR, unde toata partea de proiectare este pusa la punct inainte de lansarea licitatiei pentru executie. Astfel, vom avea exproprierile facute la zi, toate avizele, studiile geotehnice si acordurile necesare - astfel incat sa putem incepe lucrarile in teren de indata ce semnam contractul de executie.✔️ A8O piatra de hotar pentru Autostrada Unirii, sectorulul principal intre Targu Neamt - Iasi - Ungheni: saptamana aceasta se finalizeaza licitatia si va fi desemnat castigatorul pentru realizarea la cheie a etapei de proiectare pentru acest tronson.Sectorul dintre Targu Frumos si Letcani va fi tratat cu prioritate - aici speram la o finalizare mai rapida a proiectarii, astfel incat sa poata fi dat in lucru pentru executie anticipat.Imi doresc sa nu existe contestatii si sa putem semna contractul pentru proiectul tehnic al acestei investitii care este cruciala nu doar pentru Moldova, ci si pentru intreaga tara", arata ministrul Catalin Drula, intr-o postare pe Facebook