VIDEO A fost finalizat terminalul Aeroportului din Brasov. Autoritatile spera ca primul zbor sa aiba loc pana la sfarsitul anului

Autoritatile spera ca aeroportul poate fi functional de la finalul acestui an, desi cu pandemie foarte multe lucruri sunt incerte. Se poarta discutii cu mai multe companii pentru concesionarea si operarea aeroportului de la Ghimbav."Daca 17 martie 2020 reprezinta data oficiala de incepere a santierului la aceasta componenta emblematica a Aeroportului - dupa ce cu o zi mai devreme avusese loc preluarea amplasamentului de catre constructor, iata ca un an mai tarziu #Terminalul de la Ghimbav este finalizat. Singurele lucrari pe care asocierea de firme #BOG'ART SRL - UTI Grup SA - #UTI Facility Management SA le mai are in desfasurare acum sunt retusurile #finale, instalarea echipamentelor si sistemelor necesare functionarii Aeroportului, testarea si punerea in functiune a tuturor componentelor, montarea mobilierului si igienizarea spatiilor", se precizeaza pe pagina Aeroportului de pe Facebook La aproape un an de la momentul inceperii lucrarilor la Terminalul Aeroportului International Brasov, constructia este terminata, iar finisajele interioare sunt in stadiu final de executie", a spus si Adrian Vestea, presedinte al CJ Brasov.Contractul pentru proiectarea si executia lucrarilor la terminalul Brasov are o valoare de 145.581.179 lei (inclusiv TVA). Terminalul are o suprafata desfasurata de 12.031 mp. Pe langa terminal, la aeroportul Brasov se mai lucreaza si la alte obiective necesare functionarii acestuia. In paralel, administratia judeteana face pregatirile pentru a demara procedura de acreditare, dar si pentru operare. Pe viitor va trebui cu siguranta sa gandim o alta variant a de accesibilizare a Aeroportului International Brasov. Am convingerea ca activitatea la aeroport nu se va incheia niciodata si de aceea trebuie sa pregatim din timp proiecte de dezvoltare pentru viitor. Sper ca brasovenii si nu numai ei sa fie convinsi ca lucrurile merg intr-o directie buna, ca Aeroportul este un obiectiv perfect realizabil si ca suntem contemporani cu o mare investitie nu doar pentru judetul nostru, ci pentru intreaga tara: primul aeroport construit de la zero dupa anul 1974", a completat Adrian Ioan Vestea.