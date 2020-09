VIDEO Imagini aeriene impresionante cu lucrarile de la constructia "Golden Gate-ului" de la Braila, podul suspendat peste Dunare

A fost deja montata una dintre cele doua macarale, care vor ajuta la ridicarea pilonilor care vor avea o inaltime de aproximativ 192 de metri. Cei doi piloni ar trebui sa fie gata pana la finalul acestui an. De cele doua turnuri se vor prinde doua cabluri de otel care vor sustine un tablier metalic de peste 20.800 de tone.Intre cele doua turnuri deschiderea podului va fi de aproape 1.120 de metri, putin mai mica decat deschiderea celebrului pod Golden Gate din San Francisco. In total, podul de la Braila va masura aproape 2 kilometri, iar pe langa el se construiesc si alti 23 de kilometri de drum expres.Potrivit autoritatilor locale, in aceasta perioada se lucreaza la partea de proiectare si licitatie pentru relocarea utilitatilor pe energie electrica si gaze. Proiectul are o valoare totala de 500 de milioane de euro, cu tot cu drumurile de acces - finantare obtinuta in mare parte din fonduri europene, dar si din bugetul de stat.Lucrarile la pod au inceput in decembrie 2018 si ar trebui finalizate pana la sfarsitul anului 2021. Va fi al treilea pod din Europa din punct de vedere al deschiderii centrale si al lungimii.