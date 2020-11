Videochat-ul pentru barbati. Cat de mult s-a dezvoltat afacerea in Romania din cauza pandemiei

Modelele, aduse cu limuzina la serviciu

Castig: 2.000 - 3.000 de dolari la doua saptamani

Concurenta devine tot mai acerba

Reprezentantii uneia din cele mai importante platforme online de videochat din Romania sustin ca tot mai multi barbati vin la interviuri dupa ce au fost dati afara de la fostele locuri de munca."E greu sa spunem un numar exact al modelelor masculine. Cu siguranta numarul lor e mult mai mic decat al modelelor feminine. Ce putem vedea noi este majorarea numarului de interviuri cu fiecare luna ce trece, cu atat mai mult in timpul pandemiei, deoarece foarte multe persoane au ramas fara job", a declarat pentru Ziare.com Andra Chirnogeanu, PR & Marketing Manager la un astfel de studio.Mai mult, pe vreme de pandemie, videochat-ul a ramas un job sigur pentru ca munca online a castigat teren in aceasta perioada."Industria online a fost singura care nu a fost afectata prea mult in 2020. Noi ne consideram norocosi, incasarile au ramas la fel, ba chiar au urcat fata de anul trecut. Ne-am concentrat atentia pe retentia modelelor si a personalului administrativ, pe a le oferi un loc de munca stabil si pe a le asigura siguranta" a mai spus Chirnogeanu.Si pentru ca integritatea si sanatatea modelelor a trebuit mentinuta chiar si pe vreme de COVID-19, angajatii din fata webcam-ului sunt adusi la si de la serviciu cu limuzina."In momentul in care s-au anuntat primele cazuri de infectare in Romania, am decis sa inchidem studiourile pentru oamenii din afara. Modelele au fost duse si aduse la studio cu limuzina, am intetit masurile de siguranta si dezinfectie in studio", a mai spus reprezentanta aceasta.Afacerea este concentrata pe cresterea numarului de studiouri si modele atat in Romania cat si in strainatate."Numarul de modele, numarul de asociati din ultimii ani dovedesc faptul ca sistemul nostru de business e unul profitabil. Atata timp cat oamenii sunt tinuti in case vor cauta socializarea in online, asa ca nu putem decat sa ne asteptam la o crestere a veniturilor si a numarului de modele care vor sa inceapa sa faca bani alaturi de noi", ne-a mai declarat Chirnogeanu.Media castigurilor in acest domeniu, pentru fiecare model practicant, variaza intre 2.000-3.000 dolari/ 2 saptamani, potrivit specialistilor."Castigurile cresc sau scad in functie de implicarea modelului, de cat de bine vorbeste limba engleza sau orice alta limba de circulatie internationala, de cat de interesant este ca persoana. Pentru a castiga sumele vehiculate in domeniul chat-ului trebuie sa stapanesti cel putin o limba straina. Numarul de modele de chat a crescut extrem de mult, asa ca a crescut si competitia. E important sa arati bine, dar mai important e sa fii o persoana interesanta, sa poti sustine o discutie si sa ai un aport pozitiv in viata membrului care intra in camera de chat", a mai explicat reprezentanta companiei.Sistemul de "video on demand" exista de foarte multi ani, spune Chirnogeanu, care este de parere ca platforma OnlyFans este cu siguranta unul dintre cele mai populare moduri de a castiga bani in momentul de fata, datorita ingeniozitatii echipei de marketing si a faptului ca e conectat cu o platforma de chat.Cu toate acestea, sunt multe tipuri de persoane care viziteaza site-uri de chat."Printre acestea se numara persoanele singure, care lucreaza foarte mult si nu au timp pentru o viata sociala activa, oameni de afaceri care si-au pierdut increderea in persoane in viata reala, persoane introvertite care nu stiu cum sa discute cu cineva fata in fata. Pe masura ce tehnologia a avansat, pe atat ne-am distantat unul de altul, nu e nicio mirare ca din ce in ce mai multe persoane apeleaza la servicii online de dating", a mai afirmat directorul de marketing.