Viitorul economic al UE, decis in lunile care urmeaza

Urmatoarele cateva luni vor fi decisive pentru viitorul economic al Uniunii Europene, "Cei 27" urmand sa se puna de acord asupra unui plan economic pe 10 ani, in incercarea de a contracara efectele crizei economice, trasand liniile unei cresteri sanatoase si a crearii a noi locuri de munca.

Confruntandu-se cu cea mai mare rata a somajului din ultimul deceniu, cu o populatie din ce in ce mai batrana si cu deficite bugetare usturatoare, tarile Uniunii trebuie sa gaseasca o solutie pentru a prospera, arata EuObserver.

Avand in vedere ca Strategia de la Lisabona expira in 2010, numeroase summit-uri europene sunt asteptate sa aiba loc in cele sase luni de presedintie a Spaniei.

Strategia de la Lisabona, adoptata pentru prima oara de liderii Uniunii Europene in 2000, constituie un pachet de masuri al caror obiectiv este imbunatatirea performantelor economiilor Europene. Strategia a fost relansata in timpul Consiliului European din martie 2005, iar Consiliul European de luna viitoare va trebui sa-si focalizeze atentia asupra celor trei prioritati stabilite de presedintia germana a Uniunii.

Scopul Strategiei de la Lisabona, de a transforma Uniunea intr-una dintre "cele mai competitive si performante economii existente" pana in 2010, a esuat in mod evident.

Succesorul Strategiei de la Lisabona, care poarta "numele de cod" Strategia UE 2020, nu va fi foarte diferit, ca si tinte, de cele fixate inca din 2000.

Aceasta strategie ar trebui sa permita Uniunii Europene sa se redreseze total dupa criza si sa isi accelereze evolutia catre o economie bazata pe cunoastere ecologica.

Ce propune Strategia UE 2020

In vederea elaborarii acestei noi strategii, Comisia Europeana a lansat in 24 noiembrie 2009 un document de consultare publica. Documentul propune trei obiective tematice importante pentru UE la orizontul anului 2020: crearea de valoare prin cunoastere, dezvoltarea competentelor cetatenilor in cadrul unor societati care favorizeaza incluziunea si crearea unei economii competitive, conectate si ecologice.

Noua strategie trebuie sa ofere conditii cadru adecvate pentru inovare si cercetare, prin oferirea de stimulente si punerea in comun a resurselor publice si private. Obiectivele pentru anul 2020 vor putea fi atinse numai intr-un Spatiu European al Cercetarii eficient, eficace si cu finantare adecvata. Politicile de educatie vor trebui reformate astfel incat randamentul lor sa creasca si sa conduca la combaterea excluziunii sociale si a saraciei.

Educatia si cercetarea, inovarea si creativitatea sunt principalele prioritati pentru realizarea societatii europene bazata pe cunoastere. Trebuie intreprinse masuri pentru crearea unei veritabile piete unice online pentru ca beneficiile economiei digitale sa fie folosite la potentialul lor maxim.

Beneficiile economiei bazate pe cunoastere depind de contributia directa a lucratorilor, competentele acestora jucand un rol central pentru cresterea economica europeana. Flexisecuritata va ocupa un loc central in urmatorul deceniu, fiind instrumentul care poate raspunde adecvat provocarilor impuse de noi locuri de munca care necesita competente noi. Mobilitatea fortei de munca trebuie sa contribuie la o mai buna corelare a cererii si ofertei pe piata muncii, dar si la asigurarea necesarului de noi competente.

Intarirea culturii antreprenoriale, cu accent pe o atitudine pozitiva in asumarea riscurilor si a capacitatii de inovare, reprezinta un instrument care contribuie la asigurarea competitivitatii.

Crearea unei economii competitive, conectate si ecologice: noua economie a UE va trebui sa faca fata constrangerilor impuse de cresterea preturilor la energie, de concurenta in crestere pentru resurse si piete, dar si a celor impuse de emisiile de carbon.

In materie de guvernanta, Comisia Europeana propune intarirea rolului Consiliului European in coordonarea strategiei, dar si a Parlamentului European. La nivelul statelor membre, se doreste o mai mare responsabilitate si o implicare activa a parlamentelor nationale. Statele membre isi vor stabili obiective proprii pe o perioada de cinci ani, tinand cont de contextul economic si social national. Progresele inregistrate vor fi monitorizate anual de catre Comisie si Consiliu.

De aici incolo, vor urma luni de negocieri, discutii blocate si deblocate doar pentru a fi impotmolite din nou, pentru ca in final sa se ajunga la ceea ce va reprezenta noul plan economic al Uniunii Europene pentru urmatorii 10 ani.

Cele mai probabile neintelegeri vor fi la nivelul stabilirii tintelor care sa aiba si sanse de a fi atinse, in general, si a mecanismelor care sa ajute la ducerea la bun sfarsit a acestei misiuni, in particular.

