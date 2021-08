Ministrul Energiei neagă informațiile despre preluarea OMV de către Gazprom: "Nu poate vinde acţiunile de la Petrom fără acordul statului român"

”Din păcate, lansarea unor zvonuri pare că s-a transformat în strategie politică şi «acţiune de diplomaţie superficială». Pentru că se lansează tot felul de scenarii cu privire la Petrom şi «preluarea de către Gazprom» fac o serie de precizări: OMV nu poate vinde acţiunile de la Petrom către o altă companie fără acordul statului roman”, a scris, luni seară, pe facebook, Virgil Popescu.Ministrul afirmă că nu are astfel de informaţii.”Le consider speculaţii şi sunt fără temei. Anul trecut, eram ministrul Economiei, Energiei şi al Mediului de Afaceri şi am promovat în Guvern, în februarie 2020 dacă nu mă înşel, o Ordonanţă de urgenţă care a fost aprobată anul acesta de Parlament şi este deja lege prin care transpuneam un ultim articol din Directiva petrolului, cum îi spunem noi, un articol ce nu a fost transpus în legislaţia românească. Practic, acest articol spune că, pe motive de securitate naţională, un stat membru poate refuză acordarea unor concesiuni de explorare/exploatare de hidrocarburi, atât petrol , cât şi gaze naturale. Asta înseamnă că statul român poate oricând, pe motive de securitate naţională, să nu fie de acord cu orice tranzacţie. Şi nu vorbim doar de Petrom. Vorbim de orice altă tranzacţie unde vorbim de acorduri petroliere, care înseamnă atât petrol, cât şi gaze naturale”, a mai scris Popescu.Potrivit acestuia, ”nu se pot înstrăina nici direct, nici indirect, nici acţiunile din spatele unor companii, adică să cedezi controlul unei companii care deţine la rândul ei acorduri petroliere”.”Şi asta e stipulat în lege. Nu se poate face decât cu acordul statului român, iar statul român poate să refuze pe motiv de securitate naţională. Securitatea naţională nu este negociabilă, iar securitatea energetică este o parte importantă din această”, a mai scris ministrul.