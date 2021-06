Ministrul Energiei: Gazul natural din Marea Neagra va fi scos probabil in 2025-2026

"ExxonMobil in 2008 a preluat 50% din zacamantul Neptun Deep din Marea Neagra. Il exploateaza inca cu OMV Petrom . Operator este ExxonMobil. Romgaz negociaza achizitionarea pachetului de 50% din Neptun Deep in acest moment - si ati vazut vinerea trecuta neobservata o stire, un raport pe Bursa al Romgazului, ca Exxon a acordat deja exclusivitate in negociere pana in 15 octombrie pentru finalizarea acestei tranzactii. Deci, gazul natural din Marea Neagra va fi scos.Probabil la sfarsitul lui 2025-2026, exact cand vrem ca centralele pe care le punem, inlocuind carbunele cu gazul - sa le punem in functiune sa fie gata, tocmai pentru a avea unde consuma acel gaz surplus pe care il scoatem din Marea Neagra", a mentionat Virgil Popescu , la "Ora Guvernului".Romgaz negociaza in acest moment cu Exxon preluarea participatiei de 50% pe care o detine compania americana in proiectul gazelor de mare adancime Neptun Deep din Marea Neagra.In aprilie, Aristotel Jude, directorul general al Romgaz, afirma ca producatorul roman este pregatit sa preia participatia ExxonMobil, iar modalitatea de finantare va fi una mixta, formata din surse proprii si surse atrase."La 31 martie am inaintat o oferta de preluare a participatiei ExxonMobil in cadrul perimetrului Neptun Deep. Procedura este organizata printr-o banca intermediara si asteptam cat mai curand raspunsul. Daca oferta noastra este considerata atractiva, vom proceda la negocierea contractului pentru preluarea acestei participatii", a spus Jude."Romgaz este pregatita sa asigure prin intermediul unui consortiu de banci finantarea necesara pentru realizarea acestui proiect. Deci plata participatiei o vom asigura atat din surse proprii, cat si din duse atrase, conditionat, desigur, de acceptarea ofertei", a continuat directorul general.Citeste si: Ministrul Energiei: 95% dintre romani vor extinderea retelelor de gaze cu finantare din partea statului In prezent, ExxonMobil si OMV Petrom sunt parteneri egali in proiectul de mare adancime Neptun Deep, unde explorarile au relevat zacaminte estimate la 42-84 de miliarde de metri cubi. Spre comparatie, Romania a produs anul trecut 9,2 miliarde de metri cubi, potrivit Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.ExxonMobil si-a anuntat intentia de a parasi Romania, iar OMV Petrom a precizat ca este posibil sa ia anul viitor decizia de a investi in proiectul Neptun Deep, in functie de modificarile legislative din Romania si de situatia pietei.In 2012, Exxon si OMV Petrom au anuntat ca intr-un perimetru numit Neptun Deep, pe care il concesionasera impreuna, au gasit cantitati importante de gaze. Cantitatea estimata: 200 de miliarde de metri cubi, de circa 18 ori cat consuma Romania intr-un an.